Йотова с горещ коментар за помилването и "Петрохан"

Ексклузивни коментари по най-важните теми в държавата направи президентът Илияна Йотова в студиото на "Лице в лице" по бТВ.

"Питате ме дали прокуратурата работи за моята кампания? Това не е сериозно. Всичко случило се е много тежко. Не може да има еднаква цена с каквито и да е избори. Колко институции са си затваряли очите? Как едно дете не може да ходи толкова време на училище, а сигналите да нямат ефект", каза Йотова, коментирайки аферата "Петрохан".

Някъде в целия контекст стои въпросът за оръжията. За един ден са се дали толкова разрешителни. Учудвам се, че някои политически партии се чувстват толкова обидени, все едно имат гузна съвест. Не съм сигурна, че като случай Петрохан е единствен. Не знаем в колко общности се случват такива неща. Някъде се употребяват деца. Как така едни хора се припознават, че могат да пазят Витоша, посочи президентът.

Трябва да се изчакат всички доказателства за да може да се затвори случая. Уверявам ви, че за мен е огромна трагедия, която няма как да се използва за предизборна кампания, каза още Йотова. И допълни: "Абсолютно недопустимо е да се публикуват лични данни, особено с имена, особено на малолетни, не е нормално".

Помилването

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“, заяви президентът Илияна Йотова във връзка с помилването на наркодилъра, известен като „петричкия Ескобар“.

„Единственото нещо, което знаехме, са официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от 1999 г.“, уточни тя.

„Този човек до 2023 г. не знаех нищо за него – какъв е той и защо така се нарича. Той не лежеше в затвора, 20 години не беше влизал в затвора“, каза Йотова.

Президентът уточни, че е знаела за негова присъда в Гърция и заяви, че този акт не отменя присъди, нито реабилитира.

„Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение“, заяви Илияна Йотова.

„Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее – защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да се движи изобщо, едва ли щях да взема това решение“, допълни президентът.

„Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи. Всичко е процедура“, обясни Йотова.

Бъдещето и сигурността на Европа и речта на Урсула фон дер Лайен

„Харесах вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Харесах я, защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитета на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани със социални мрежи, с ИИ, с голямата зависимост на Европа от Китай. В това отношение речта ми хареса – тя беше искрена“, коментира Йотова.

„Имаше обаче едно предложение, което мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов съвет по сигурност, в който освен страните членки се предлага да участват Канада, Норвегия, Украйна и Великобритания“, обясни президентът.

„Това ме смути, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в ЕС се прави това предложение. Може би тази идея оттук нататък ще се развие повече в детайли“, смята тя.

„Освен това как този съвет ще бъде финансиран, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в ЕС, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада. Освен това кой ще го ръководи – това за мен е централен въпрос“, заяви Илияна Йотова.

Тя спомена и за други пропуски в речта на Урсула фон дер Лайен.

„Очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена на следящия бюджет на ЕС от 2028 до 2034 г., в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап. Той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме т.нар. национални и регионални програми, в които вместо досегашният начин, по който сме работили, има разпределение на средства от рибарство до сигурност“, обясни Йотова.

По думите ѝ трябва да сме горди, че България беше спомената в речта на Фон дер Лайен в изключително положителен контекст, което е голям икономически пробив на България.

Казусът с лечението на Ива Михайлова

„В този казус е мобилизирана цялата българска държава и всички институции, включително журналисти и гражданския сектор. Минахме доста дълга пътека, за да стигна аз в Съвета на Европа, където Република Северна Македония членува. Поставих въпроса на възможно най-високото ниво. Разказах казуса и помолих за помощ“, обясни държавният глава.

„Има и български депутати, които са се обърнали и към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа със същата молба“, допълни тя.

„Преди два месеца написах като президент на президент, но и като жена на жена едно дълго писмо, описвайки целия случай, на президента на РСМ – г-жа Силяновска. До този момент нямам отговор, което ме накара да предприема и тези мерки“, заяви Илияна Йотова.