Мая Манолова оглави КЗП. Ще контролира пазара, който критикува

Мая Манолова-Найденова е новият председател на Комисията за защита на потребителите. Правителството я определи на поста на днешното си заседание, като тя ще довърши мандата на сегашния състав на комисията. Така бившият национален омбудсман, който през последните години многократно атакуваше високите цени, действията на монополни дружества, телекомите и търговските вериги, вече ще разполага и с институционалните инструменти на един от основните контролни органи на пазара.

Манолова заменя като председател Александър Колячев, който беше временно изпълняващ длъжността след освобождаването на Мария Филипова. Колячев остава член на КЗП. Официални документи на комисията го посочват като временно изпълняващ длъжността председател през 2026 г.

Предишният титуляр Мария Филипова беше избрана от Народното събрание за заместник-омбудсман още на 10 септември 2025 г. и в момента заема този пост в екипа на омбудсмана Велислава Делчева.

От другата страна на барикадата

Назначението е любопитно и заради досегашната публична роля на Манолова. Като омбудсман, а впоследствие и като лидер на „Изправи се България“, тя често настояваше именно КЗП да действа по-активно срещу нелоялни търговски практики.

Само през юли Манолова сезира комисията за увеличението на цените на услугата дялово разпределение в София и настоя КЗП да провери икономическата обосновка на поскъпването. През август отново поиска активни действия по потребителски казуси, свързани с парното и топлинните счетоводители.

През последните месеци тя беше особено активна и по темата за цените на храните. Манолова твърдеше, че при част от стоките има прекомерни надценки и настояваше държавните институции да засилят контрола върху търговските вериги. Това бяха нейни политически и обществени позиции, които сега ще трябва да бъдат разграничени от решенията й като председател на държавен регулатор.

КЗП държи важни лостове

Комисията за защита на потребителите е колегиален държавен орган, който следи за нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договорите, опасни стоки, нарушения при онлайн търговията, потребителските кредити и редица други отношения между гражданите и бизнеса.

През 2026 г. КЗП има и особено важна роля във връзка с въвеждането на еврото. Сред законите, които комисията прилага, е Законът за въвеждане на еврото, а контролът върху икономическите интереси на потребителите и ценовите практики е сред основните й задачи.

КЗП разполага и с териториални звена в страната, може да извършва проверки, да установява нарушения и да предприема административни мерки срещу нелоялни практики. Правителството посочва, че комисията може да предявява и искове за колективна защита на потребителите и да предприема действия срещу неравноправни клаузи в договорите.

Петгодишен мандат на комисията

КЗП се състои от трима членове, включително председателя. Те се определят от Министерския съвет за петгодишен мандат и се назначават от министър-председателя. Манолова обаче не започва нов петгодишен период - тя е определена да изпълнява функциите до изтичането на мандата на настоящия състав.

Александър Колячев ще продължи да бъде член на комисията. Административният регистър до последната си актуализация го посочваше като председател, а КЗП работеше под негово ръководство след оттеглянето на Мария Филипова.

Манолова познава потребителските битки

Новият председател има дълга политическа биография. Била е народен представител в няколко парламента, заместник-председател на Народното събрание и национален омбудсман от 2015 до 2019 г. В момента е председател на партия „Изправи се България“.

Именно като омбудсман тя изгради значителна част от публичния си профил около споровете за парно, ток, вода, банкови и телекомуникационни услуги. В парламентарен доклад за работата й като обществен защитник се посочва, че сред най-многобройните жалби тогава са били тези срещу топлофикационните дружества, мобилните оператори, електроснабдяването, ВиК сектора и финансовите институции.