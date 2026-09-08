Идва най-голямата промяна в пазаруването. AI ще решава какво да купим

Следващата голяма революция в търговията може да започне с нещо на пръв поглед дребно - вместо да търсим най-евтиния полет, хранителна добавка или нов телефон, просто ще кажем на изкуствения интелект какво искаме и колко сме готови да платим. Оттам-нататък той ще сравни предложенията, ще преговаря, ще избере продукта и дори ще извърши плащането.

Според нов доклад на Mastercard до 2030 г. повече от един на всеки десет онлайн потребители може редовно да използва AI агент, който пазарува от негово име. А промяната вече се вижда ясно и в България - 56% от младите у нас смятат, че AI ще преобрази сериозно начина, по който тяхното поколение купува.

Докладът „Кратка история на бъдещето на пазаруването и плащанията“ е изготвен с участието на четирима футуристи и се основава на проучване сред 26 000 родители и тийнейджъри в 13 европейски държави, сред които и България. Голямата му теза е, че изкуственият интелект преминава от ролята на съветник към ролята на икономически участник - софтуер, на който човек дава правото не само да препоръчва, а и да действа с истински пари в определени от него граници.

Купуването и пазаруването ще станат две различни неща

Един от авторите на прогнозите, футуристът Магнус Линдквист, описва промяната с проста идея: до 2030 г. „купуването“ и „пазаруването“ вече няма да означават едно и също. Рутинните покупки постепенно могат да бъдат предадени на AI, докато човекът ще запази за себе си онези, които носят удоволствие, любопитство и усещане за откриване.

Първи вероятно ще бъдат продуктите, за които не искаме да губим време - хранителни стоки, лекарства без рецепта, домакински консумативи и различни абонаменти. Човекът задава бюджет, предпочитания и ограничения, а агентът следи кога нещо свършва, сравнява цените и прави поръчката. При по-развит сценарий той би могъл дори да преговаря за отстъпка или да изчаква подходящ момент за покупка.

Това променя самата логика на онлайн търговията. Днес магазините се борят да привлекат погледа на човека с реклама, красива снимка или промоционален надпис. Утре първият, когото трябва да убедят, може да бъде алгоритъм, който няма емоции, не се впечатлява от ярък банер и за секунди може да сравни стотици предложения.

Младите българи вече приемат AI като нормална част от покупката

Най-интересният сигнал идва от младите потребители. Според българските данни в изследването 56% смятат, че изкуственият интелект ще промени значително начина, по който тяхното поколение пазарува. Тийнейджърите вече използват AI за решения при покупка приблизително два пъти по-често от своите родители.

Почти всеки четвърти млад участник - 23% - казва, че би използвал напълно управляван от AI асистент, който не просто препоръчва, а избира между вариантите и завършва покупката според предварително зададени правила. При родителите готовността е едва 13%. Още по-показателно е търсенето на добра цена - 21% от тийнейджърите използват AI всяка седмица, за да открият по-изгодна оферта или отстъпка, срещу 11% при родителите.

Доверието също започва да се мести в посока, която само допреди няколко години би звучала странно. Близо една четвърт от тийнейджърите биха предпочели продуктова препоръка от AI пред съвет от приятел, а 32% заявяват, че в подобна ситуация биха се доверили повече на изкуствения интелект, отколкото на собствените си родители.

Новият клиент на магазина може да бъде машина

Това отваря огромна бизнес тема. Ако AI агентите започнат масово да правят покупки, търговците вече няма да обслужват само хора. Те ще трябва да бъдат разбираеми и за машини.

Информацията за цената, характеристиките, гаранцията, доставката и връщането на даден продукт трябва да може лесно да бъде прочетена и проверена от алгоритъм. Същото важи за твърдения като „екологичен“, „произведен устойчиво“ или „най-ниска цена“. Ако подобно обещание няма доказателство, сертификат или надежден източник, бъдещият AI агент може просто да го игнорира и да избере конкурент.

Това вероятно ще промени и програмите за лоялност. Днешната карта за точки е създадена за човек. Утре магазинът може да трябва да обясни на неговия дигитален агент защо точно тази програма предлага по-добра стойност от останалите.

Битката вече няма да е само за цената, а за доверието

И тук се появява най-големият проблем. Да позволиш на приложение да ти предложи обувки е едно. Да му дадеш право само да избере обувките и да плати от твоята сметка е съвсем друго.

Mastercard определя доверието като фундаменталния въпрос пред т.нар. агентна търговия. Потребителят трябва да знае кой AI агент действа, кой го е упълномощил, какъв бюджет има, какво точно му е позволено да купи и кой носи отговорност, ако нещо се обърка. Именно затова се разработват нови механизми за идентификация, автентикация, съгласие и проследяване на всяка извършена от AI транзакция.

Футуристът Теодора Лау прогнозира, че до 2030 г. поне три регулатора от държавите в Г-20 могат да въведат официални правила за регистриране и наблюдение на AI агенти. Това означава, че наред с банковата карта и самоличността на клиента скоро може да се появи и нов икономически субект - цифров агент с ясно определени права да действа от името на конкретен човек.

България вече не гледа това само на презентация

Най-любопитното е, че тази бъдеща търговия вече се тества и у нас. През май Mastercard съобщи за първите успешни тестове в България на транзакции, извършени от AI агент с карти на УниКредит Булбанк, Пощенска банка и ОББ. Те бяха проведени в контролирана среда и показаха как агент може да участва в покупката при запазване на автентикацията, проследимостта и контрола на потребителя.

Това поставя България сред европейските пазари, на които моделът вече е изпробван на практика. Първото европейско плащане от край до край, изпълнено от AI агент в регулирана банкова среда, беше обявено от Santander и Mastercard през март 2026 г., а през следващите месеци технологията започна да се тества с банки в редица други европейски държави.

Следващата революция може да е невидима

Най-голямата промяна вероятно няма да бъде нов вид магазин или нова банкова карта. Тя може почти да не се вижда. Просто все по-голяма част от ежедневните решения ще се случват между софтуерни системи - единият AI знае какво иска потребителят, другият представлява търговеца, двата сравняват условията, проверяват разрешенията и стигат до сделка.

За бизнеса това означава нова надпревара. Победителят няма непременно да бъде компанията с най-шумната реклама, а тази, чиито цена, качество, наличност и репутация изглеждат най-добре не само пред човешкото око, а и пред машината, която взема решение за секунди.

А за потребителите въпросът ще стане още по-личен: колко от собствения си избор сме готови да делегираме. Днес питаме AI кой телефон е по-добър. Утре може просто да му кажем бюджета си - и след няколко минути покупката вече да е направена.