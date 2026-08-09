Нов бум при домашното чистене, Китай печели ценовата война

Европа може да се окаже големият печеливш от американската забрана за нови китайски роботи прахосмукачки. След като САЩ ограничи сертифицирането на свързани роботизирани устройства заради опасения за националната и киберсигурността, производители като Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi и Narwal трябва да търсят други пазари за част от планираните доставки.

Един от най-привлекателните е Европа, където китайските марки вече имат много силни позиции. Това отваря възможност за сериозна ценова битка, големи промоции и по-изгодни оферти за европейските потребители.

САЩ затвориха пазара

Американската Федерална комисия по комуникациите спря издаването на нови сертификати за определени "напреднали чуждестранни роботизирани устройства". Под ограниченията попадат и роботи прахосмукачки, които използват мрежова свързаност, сензори и системи за картографиране на домовете.

Вашингтон мотивира решението с рискове за сигурността и защитата на данните. Съвременните роботи могат да събират информация за помещенията, да изграждат подробни карти и да обменят данни чрез интернет.

Мярката не изважда от употреба вече продадените устройства, но сериозно затруднява навлизането на нови китайски модели на американския пазар.

Китайските гиганти търсят изход

Проблемът за производителите е мащабен. През 2025 г. китайски компании заемат първите пет места по световни доставки на умни роботи прахосмукачки, като Roborock държи около 21,7% от глобалния пазар.

В Европа позициите им са още по-силни - над 60% от продадените устройства са на китайски марки. В редица западноевропейски държави Dreame и Roborock вече са сред лидерите.

При ограничен достъп до САЩ част от произведените количества и бъдещите доставки неизбежно ще трябва да бъдат насочени другаде. Европа е логична цел, защото е голям, платежоспособен и вече разработен пазар.

Намаленията може да станат агресивни

Европейският пазар на роботи прахосмукачки се оценява на около 1,5-2 млрд. долара, а годишните продажби надхвърлят 12 млн. устройства. Това дава възможност да бъдат поети значителни допълнителни количества.

За да бъдат продадени бързо обаче, производителите може да бъдат принудени да свалят цените. Възможни са двуцифрени отстъпки дори при актуални модели, допълнителни аксесоари без оскъпяване, станции за самопочистване в комплект и по-дълги гаранции.

Причината е проста - при бързо развиващата се техника залежаването на склад е скъпо, защото всеки следващ модел може да направи предишния значително по-труден за продажба.

Конкуренцията в Европа става жестока

По-агресивното навлизане на китайските производители може допълнително да натисне цените на европейския пазар, където те вече се конкурират с компании като Samsung и Dyson.

Силният ценови натиск не е без последствия. Пионерът при роботите прахосмукачки iRobot вече понесе тежък удар от китайската конкуренция, а нова вълна от по-евтини и технологично напреднали устройства може да постави под натиск и други производители.

Брюксел остава голямата неизвестна

Основната пречка пред подобно пренасочване към Европа може да дойде от регулаторите. ЕС има строги правила за киберсигурност, защита на личните данни, радиочестотите и енергийната ефективност.

Китайските производители обаче вече продават масово в ЕС и покриват действащите изисквания. Ситуацията може да се промени, ако Брюксел реши да последва Вашингтон и въведе допълнителни ограничения за свързани роботизирани устройства от Китай.

Друга възможност е компаниите да се опитат чрез лобиране и политически преговори да възстановят достъпа си до американския пазар. Преди междинните избори обаче бърза промяна в твърдата линия на администрацията на Доналд Тръмп изглежда трудно постижима.