От 10 август BILLA сменя начина на изписване на цените

BILLA България ще премине към обозначаване на цените само в евро от 10 август, след като приключва законовият период за двойно изписване на цените в левове и евро. Промяната ще бъде въведена поетапно във всички комуникационни канали на търговската верига - от електронните етикети в магазините до рекламните брошури, телевизионните кампании и социалните мрежи. От компанията подчертават, че новият начин на изписване няма да промени ценовата ѝ политика и ангажимента към прозрачност пред клиентите.

Промяната ще бъде най-видима още на 10 август, когато цените върху електронните етикети във всички магазини на BILLA ще се изписват единствено в евро. Благодарение на изцяло електронната система за обозначаване компанията ще може да въведе новия формат едновременно и без забавяне във всички свои обекти.

Поетапно ще бъдат актуализирани и останалите комуникационни канали. Седмичната промоционална брошура ще премине към изписване само в евро от 13 август, а промяната ще бъде отразена също в плакатите в магазините, телевизионните реклами, социалните мрежи и останалите рекламни материали.

„Преминаването към обозначаване на цените само в евро не променя един от основните принципи на BILLA - ангажимента към достъпни цени и прозрачност за клиентите. Компанията продължава последователно да предлага конкурентни ценови предложения във всички ключови категории, като собствените марки на BILLA запазват важната си роля като разумен избор с отлично съотношение между качество и цена“, коментира изпълнителният директор на компанията Албена Георгиева.

С повече от 25 години присъствие на българския пазар BILLA определя преминаването към цени само в евро като естествен етап от процеса по въвеждането на единната европейска валута. От веригата заявяват, че ще продължат да следват досегашната си политика на конкурентни цени и доверие към потребителите.

Преминаването към цени само в евро съвпада с изтичането на законовия срок за двойно обозначаване на цените в България. След 9 август търговците вече няма да бъдат задължени да изписват стойностите едновременно в левове и евро, но контролът върху необоснованото повишаване на цените остава и ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите.