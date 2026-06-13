Реновираният магазин BILLA в Габрово отвори отново врати след реконструкция за 4,3 млн. лева

Обектът впечатлява с нова визия, подобрена функционалност и богат асортимент от близо 10 000 продукта Магазинът на BILLA в гр. Габрово, намиращ се на...