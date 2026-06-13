BILLA отвори обновен знаков магазин в Бургас след инвестиция от 4,5 млн. евро
Обектът на „Трапезица“ посреща клиентите с модерна търговска зала, над 9000 артикула и енергоефективни решения
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Обектът на „Трапезица“ посреща клиентите с модерна търговска зала, над 9000 артикула и енергоефективни решения
Новата логистична база край Стара Загора донесе на компанията три престижни отличия за устойчив бизнес
До края на април клиентите във всички магазини на BILLA в България могат да получат кешбек
BILLA България продължава да разширява активно своята търговска мрежа в страната с отварянето на първия си обект в Тетевен на ул. „Пенка Михайлова“...
Обектът впечатлява с нова визия, подобрена функционалност и богат асортимент от близо 10 000 продукта Магазинът на BILLA в гр. Габрово, намиращ се на...
Европа е футбол, а Германия е центърът на спортната магия
BILLA представя менюто за полуфиналите и финала на първенството
Класацията „Любимите марки“ е основана само и единствено върху мнението и нагласите на потребителите
Отличието бе присъдено за програмата „BILLA и приятели – за децата на България“
Събитието ще се проведе на 13 май от 10:00 ч.
За поредна година BILLA България залага на висококачествени родни продукти
Всички рецепти на топлата витрина на веригата са утвърдени лично от шеф Виктор Ангелов
Фокусът на новооткрития център е въвеждането на служителите в цялостния процес на логистиката
Специално за Международния ден на жената – 8 март, клиентите на BILLA могат да намерят разнообразие от уханни свежи цветя
Краят на февруари наближава, а това означава само едно – сезонът на пролетта съвсем скоро ще настъпи
От 22 февруари BILLA България стартира своя собствена виртуална игра
Денят на Св. Валентин наближава
Планирайте предварително – купувайте умно
Веригата получи признание за постиженията си в областта на развитието на човешките ресурси от престижния международен институт Top Employers Institute
Потребителите изразяват положителната си нагласа към продукти Clever в проучване, направено от търговската верига