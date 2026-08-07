Хранителен магазин в София привлече погледите на Европа

Супермаркет в София получи престижно европейско признание след мащабна реконструкция за над 2 млн. евро. Магазинът на BILLA на бул. „Владимир Вазов“ №20 беше отличен от специализираното европейско издание Supermarket Magazine - ESM, което следи тенденциите и новите концепции в модерната търговия.

Сред силните страни на обекта са богатият асортимент от свежи продукти, собствената пекарна и транжорна, удобството за клиентите и внедрените устойчиви технологии. Обновяването на магазина приключи през 2025 г., като търговската площ беше изцяло преобразена и асортиментът достигна близо 9000 артикула.

Признание отвъд един магазин

„Това признание от ESM е оценка не само за конкретния магазин, но и за начина, по който BILLA България развива своите супермаркети. За нас модерният магазин е място, в което хората могат да открият качествена храна, традиционен вкус, на който могат да се доверят, и решения, които улесняват ежедневието им“, заяви изпълнителният директор на BILLA България Албена Георгиева.

Отличието идва в момент на ускорена модернизация на търговската мрежа на компанията. Само през първата половина на 2026 г. BILLA обяви инвестиции за над 11 млн. евро в обновяването на седем магазина, а за цялата година са планирани реконструкции на 15 обекта. В края на 2025 г. веригата достигна 170 магазина в 53 български града.

Хлябът се замесва на място

Една от особеностите на отличения магазин е собствената пекарна, в която специално обучени пекари замесват и изпичат хляб и закуски на място.

Обектът разполага и със собствена транжорна за свинско месо, където се приготвят кайма, шишчета, наденици, кюфтета, кебапчета и други продукти. Подобни собствени транжорни вече работят в 17 магазина на веригата.

Сред близо 9000-те артикула са плодове и зеленчуци от програмата BILLA Градини, прясно месо със 100% български произход от „Българска ферма“, както и продукти от собствените марки на компанията.

Слънцето захранва част от магазина

Сериозна част от обновяването е насочена и към намаляване на енергийното потребление. На паркинга е изградена фотоволтаична „карпорт“ система, комбинирана с индустриална батерия, която според компанията осигурява над 30% от необходимата електроенергия от възобновяем източник.

Подобни соларни конструкции са част от по-широката програма на веригата за производство на собствена зелена енергия. Компанията започна внедряването им още преди няколко години, като разширява системите върху магазини и паркинги в страната.

В магазина са внедрени още хладилни системи с въглероден диоксид вместо фреон, LED осветление, управление на водното потребление и електронни ценови етикети, които ограничават използването на хартия.

Така европейското признание поставя софийския обект не просто сред обновените магазини на веригата, а сред примерите за това как традиционният супермаркет се променя - с повече прясно приготвена храна, собствено производство, дигитални решения и все по-голям дял собствена енергия.