Нова тапа по софийски булевард. Затварят платно и променят тролеи
Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
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Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
Европейско ритейл издание открои съчетанието от собствена пекарна, транжорна, близо 9000 артикула и зелена енергия
Освен брат на Иван Вазов той е и изтъкнат военачалник, обществен деец и кмет на София
Днес тя съхранява около 1 000 000 библиотечни единици
От 7 юни започва реконструкцията на бул.„Владимир Вазов" в София. Тя ще се изпълнява по етапно. Реконструкцията включва 5.2 км на бул."Владимир Вазов"...
Така са го наричали още съвременниците му не само заради преклонната възраст, която доживява, но и за това, че е първият наш офицер, получил най-висок...