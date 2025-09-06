Регионални

София с голямо признание към ген. Владимир Вазов

Освен брат на Иван Вазов той е и изтъкнат военачалник, обществен деец и кмет на София

Иван Ангелов

Паметник на ген. Владимир Вазов ще бъде открит днес в София.

Това съобщиха от „Сиела Норма“ АД, по чиято инициатива и с дарителска подкрепа е реализиран проектът.

На тържествената церемония ще присъстват министърът на правосъдието Георги Георгиев, кметът на София Васил Терзиев, представители на изпълнителната власт и др.

Монументът на ген. Владимир Вазов –

изтъкнат военачалник, обществен деец и кмет на София,

е създаден от скулптора Борис Борисов, допълниха организаторите.

Днес тържествено в цялата страна се отбелязват 140 години от Съединението на България.

 

