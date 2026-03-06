Регионални

Възстановени са оранжериите за екологично стопанство в село Долно Изворово

Които бяха сериозно повредени след силната буря в средата на февруари

06 мар 26 | 12:04
Никол Симова

Възстановени са оранжериите за екологично земеделие в село Долно Изворово, които бяха сериозно повредени след силната буря в средата на февруари. Тогава лошите метеорологични условия нанесоха значителни щети по конструкциите на общинското стопанство.

След предприети бързи действия от страна на общината съоръженията вече са възстановени и производството на екологично чисти зеленчуци е подновено.

Поддържането и развитието на екологично стопанство е сред приоритетите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, тъй като продукцията от него се използва за осигуряване на чисти и здравословни зеленчуци за детските градини.


Автор Никол Симова
