Възстановени са оранжериите за екологично стопанство в село Долно Изворово

Възстановени са оранжериите за екологично земеделие в село Долно Изворово, които бяха сериозно повредени след силната буря в средата на февруари. Тогава лошите метеорологични условия нанесоха значителни щети по конструкциите на общинското стопанство.



След предприети бързи действия от страна на общината съоръженията вече са възстановени и производството на екологично чисти зеленчуци е подновено.



Поддържането и развитието на екологично стопанство е сред приоритетите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, тъй като продукцията от него се използва за осигуряване на чисти и здравословни зеленчуци за детските градини.





