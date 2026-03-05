Годишната среща на розопроизводители и розопреработватели се проведе в Казанлък

В Казанлък се проведе годишната среща на сектора „Розопроизводители и розопреработватели“ – Кампания 2026, организирана от Българска национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика и Професионалната асоциация на розопроизводителите, с подкрепата на община Казанлък.



В срещата участваха представители на бранша и институциите, които обсъдиха приоритетните въпроси пред кампания 2026 и предизвикателствата пред сектора.



В дискусията участва и кметът на Казанлък Галина Стоянова, която подчерта значението на розопроизводството като традиция и икономически стълб на Розовата долина. Тя призова за единствено между преработватели и производители и определи три основни проблема пред бранша, които трябва да бъдат решени, за да може той да съществува и в бъдеще.



На срещата присъстваха още зам.министърът на земеделието Ивана Мурджева, Директор дирекция “Растениевъдство” към МЗ Петър Кировски, Гергана Андреева изпълнителен директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика както и представители на сектора.



Обсъдени бяха основните проблеми пред розопроизводството, включително регулаторните предизвикателства и необходимостта от мерки за устойчиво развитие.





