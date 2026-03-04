Обществено обсъждане на Стратегията за развитие на културата в Бургас ще се проведе на 4 март от 17.00 часа в Казиното

На 4 март в Културен център „Морско казино“ от 17.00 часа ще се проведе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за развитие на културата на Бургас. Събитието ще даде възможност на граждани, творци и представители на културния сектор да изразят мнения и да направят предложения по документа.

Бургас е сред малкото общини в България, които подготвят собствен стратегически документ в сферата на културата, изработен след задълбочено проучване на средата, интензивен диалог с творческите общности, както и анализ на съществуващите проблеми и потенциали.

Стратегията предлага конкретни решения, чрез които натрупаният местен символен капитал да бъде включен по-активно в живота на гражданите и да намери по-широко присъствие отвъд границите на града.

Документът е разработен от екип с водещо участие на д-р Любомир Кутин, д-р Невена Добрева и доц. д-р Тодор Ялъмов. Авторите очертават както постигнатото до момента, така и предизвикателствата пред развитието на културния сектор в дългосрочен план.

Стратегията включва три основни приоритета – Хоризонт, Мрежи и Приобщаване, както и 15 конкретни мерки за тяхното реализиране. Сред тях са:

• Усъвършенстване на планирането и координацията на културните дейности;

• Годишен мониторинг и обществен дебат;

• Подобряване на административния и експертен капацитет;

• „Дебюти: Бургас – територия на млади творци“;

• „Бургас – творческа дестинация“;

• „Култура за всички“;

• Опазване и социализация на културното наследство;

• Създаване на съвместни архиви;

• „Трансформация с изкуство“.

Основните инструменти за изпълнение на заложените цели са стратегическото планиране, прозрачността и постоянният обществен диалог.

В контекста на кандидатурата за Европейска столица на културата

Документът е разработен и в контекста на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Процесът на кандидатстване се разглежда като ключов инструмент за привличане на ресурси, създаване на партньорства и активизиране на международни културни мрежи. Потенциалното спечелване на титлата се възприема като катализатор за цялостна трансформация и устойчиво развитие на града.

Проектът на Стратегията е публикуван на сайта на Община Бургас, както и в Портала за обществени консултации strategy.bg.

Предложения за корекции и допълнения могат да се подават до 13 март. След това документът ще бъде внесен за разглеждане и одобрение от Общински съвет – Бургас.

Стратегията се разработва по проект „Бургас – пристан зелен на изкуствата“, в рамките на схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини BG-RRP-11.021“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com