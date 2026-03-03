Стара Загора отбеляза 148 години от Освобождението на България

С молебен за България, отслужен в Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, по традиция започна честването в Стара Загора на Националния празник на Република България. В молитвено единение духовници и миряни отправиха благослов за здраве, мир и благоденствие на българския народ.

Малко след това едновременно пред паметници в града, посветени на Освобождението, бяха поднесени венци и цветя в знак на почит и признателност към героите, дали живота си за свободата на България.

Венци и цветя бяха поднесени пред:

Паметника на Трета опълченска дружина и П. П. Калитин;

Мавзолей-костница „19 юли 1877 г.“;

Паметника на загиналите в Старозагорския и Джуранлийския бой.

Учениците от НУМСИ „Христина Морфова“ - Петър Жеков, Мелани Борисова, Дарияна Костадинова и Божидара Василева от класа по актьорско майсторство с ръководител Георги Райчев - представиха въздействащ поетичен рецитал, който развълнува присъстващите. Последва военен ритуал на Втора Тунджанска механизирана бригада, след който отекна гръмовният глас на актьора Ивелин Керанов с вдъхновено слово, посветено на подвига и саможертвата на героите на България.

„Вдигни очи, българине! Днес е твоят ден! Времето ще ни обръща, но и ние него ще обръщаме за правда и справедливост! Човекът винаги се бори – рече Сандански – робът за свобода, свободният човек – за съвършенство.

Дано даде Бог тези след нас да стигнат до съвършенство! Ние, братя, трябва да стигнем до свободата, тази, що е вътре в нас окована!

Тази, що е вътре в нас разпната!

За нея се воюва всеки ден, всеки час! Предците ни – с пушки, ние – с разум, обич и честност!

За нея! За свободна България!

Да живее България!“

Ритуалът по издигане на Националното знаме пред сградата на Община Стара Загора събра представители на държавната и местната власт, общественици, военнослужещи и стотици признателни граждани. Под звуците на националния химн българският трикольор бе издигнат тържествено – символ на държавността и свободата.

С камбанен звън и под звуците на Военния духов оркестър потегли паметното шествие „За свободата… Да развеем българското знаме“. От площада пред сградата на Община Стара Загора тръгна 300-метровият български трибагреник, носен от военнослужещи от Втора Тунджанска механизирана бригада и хиляди старозагорци – семейства, ученици, млади хора и възрастни, които извървяха пътя до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“, където се състоя общоградското поклонение.

Тържествената програма пред Мемориалния комплекс бе водена от актьора от Драматичен театър „Гео Милев“ – Ивелин Керанов, който изпълни откъс от одата на Иван Вазов „Опълченците на Шипка“. Словата му проехтяха вдъхновяващо над хилядите признателни старозагорци и гости на града.

Сред официалните гости бяха: Ивета Лазарова, председател на Общински съвет - Стара Загора; Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора; заместник-кметовете на Община Стара Загора; секретарят на Община Стара Загора Николай Диков; Маркианополският епископ Богослов; свещеници от Старозагорската света митрополия; общински съветници; представители на Втора Тунджанска механизирана бригада и обществени организации. Към тържествата в Стара Загора се присъедини и президентът на България Румен Радев (мандат 2017-2026 г.).

С приветствие по повод 148-ата годишнина от Освобождението към присъстващите се обърна командирът на Втора механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, който заяви:

„Всички те ни дадоха ценен урок, че свободата не е дар, а право, което ние трябва със силна воля и себеотрицание да защитаваме.

Днес, преклонени пред тяхната саможертва, трябва да си обещаем да бъдем обединени в името на България. Да работим и учим за нашата родина и да я направим такава, каквато те са си я представяли - силна, духовна и горда.

Да направим така, че нашите внуци да живеят в свободна и независима държава.

Да живее България!“

Празненствата в Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ продължават с концерт на ансамбъл „Българе“, от 17.00 ч. - група „Вакали“ с участието на Нели Петкова, а от 18.00 ч. фасадата на Мемориалния комплекс ще оживее с 3D мапинг шоуто „Памет“, посветено на историята и героизма на старозагорци.

През целия ден с вход свободен работят Регионалният исторически музей – Стара Загора, Архитектурният комплекс „Музей на религиите“ и Художествената галерия – Стара Загора. Детски работилници по родолюбие, тематични демонстрации и изложби са част от съпътстващата програма, а училища и детски градини в града посветиха инициативи на Националния празник през цялата седмица.

По повод 3 март жителите и гостите на Стара Загора не заплащат паркиране в „Зелена зона“ през целия ден. В празничния ден са предвидени и инициативи в автобусите на градския транспорт, свързани с отбелязването на Националния празник.

Община Стара Загора кани всички жители и гости на града да се включат в останалите събития от празничния ден. Вечерта честването ще достигне своята кулминация с 3D мапинг шоуто „Памет“, което чрез светлина и звук ще разкаже историята на свободата и непокорния дух на Стара Загора.

Нека продължим празника заедно - с преклонение към миналото, със съхранена памет и с увереност в бъдещето на България.

