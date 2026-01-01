Молитва за България: Патриарх Даниил отслужва молебен за семейството и децата
Светата Църква насърчава всички полезни инициативи
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Светата Църква насърчава всички полезни инициативи
Хиляди старозагорци извървяха пътя на 300-метровия трикольор до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ - празничната програма продължава
Те ще се състоят в Митрополитския храм „Св. вмчк. Димитър“, а празничните концерти са на площада пред Община Стара Загора
Столична община ще има свои събития по случай годишнината
Митрополитът сравни сегашната ситуация в държавата с последните дни от Второто българско царство
Освен традиционния курбан, приготвен от майстори готвачи, ще има фолклорни изпълнители и танцьори
Кога се прада празникът
Молебенът ще се отслужи в храм „Свети Николай Чудотворец“ в гр. Разград
Молебен за здраве и плодородие отслужиха свещеници от Старозагорската света митрополия
Днес в цялата страна се отслужват молебени за здравето на главата на Българската православна църква
Негово светейшество е настанен във ВМА за лечение на белодробно заболяване
Състоя се специален молебен за здравето на Негово Светейшество
Началото на събитието бе дадено с молебен за здраве
Молебен пред разрушената Преображенска катедрала в Одеса беше отслужен от свещеници
Негово Светейшество почете паметта на падналите за свободата ни руски и братски християнски войни
Празничният за църквата ни ден започна с тържествен звън на църковните камбани
Църквата ни почита на 21 януари паметта на Св. Максим Изповедник и на Св. мъченик Неофит
Богослужението ще се извърши под открито небе в една от най-емблематичните ранносредновековни базилики от V век
Празничната програма в София ще започне с тържествен молебен, отслужен от патриарх Неофит
Патриарх Неофит ще отслужи молебен за Националния празник