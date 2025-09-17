Стара Загора чества 117 г. Независима България с молебен от старозагорското свещеничество

117 години от обявяването на едно от най-знаковите събития в българската история - Независимостта, се навършват в понеделник, 22 септември 2025 г. и ще бъдат отбелязани в Стара Загора с празнична програма.

От 10.00 часа в Митрополитския храм „Св. великомъченик Димитър“ ще бъде отслужен молебен от старозагорското свещеничество. След това в двора на храма ще се състои и гражданският ритуал под наслов „В памет на големите български държавници“, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

От 11.00 часа на площада пред Община Стара Загора започва празничният концерт, посветен на Деня на независимостта. Настроение ще създаде ПАНПТ „Зорница“ при НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ в Стара Загора. От 17.00 часа, отново на площада пред Община Стара Загора, е началото на концерта на Общинския духов оркестър.

На 22 септември 1908 г. в тържествена обстановка в старата столица Велико Търново България отхвърля васалната си зависимост от Турция и провъзгласява пълен държавен суверенитет. Княз Фердинанд, в присъствието на своите министри, прочита Манифест за провъзгласяване на Независимостта. В манифеста от този ден се казва:

„Преди 30 години българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевен от техните съвети, неуморно работи за уреждане на хубавата ни земя и създаде от нея държава, достойна да бъде равноправен член на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, народът копнее за културен и икономически напредък. В това отношение нищо не бива да го спъва, нищо не бива да пречи на преуспяването му. Това е желанието на народа, това е неговата воля.”

Ритуалът с прочитането на манифеста в църквата „Св. 40 мъченици" завършва с възгласа „Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!"

Ретроспекцията от миналото разказва как на 25 септември 1908 г. цар Фердинанд пристига в Стара Загора. Градът е празнично украсен с цветя и венци. Царят е посрещнат с хляб и сол пред специално издигнатата арка. По повод знаменателното събитие Митрополит Методий Кусев отслужва молебен в храм „Свети Димитър“.

