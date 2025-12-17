Изложбата „Спомени“ на Добромир Манев оживи художествената галерия

В Художествената галерия на Казанлък бе открита изложбата „Добромир Манев. Спомени“ – живопис, която представя личния художествен свят на Добромир Манев и връзката му с наследството на неговия брат, големият български художник Никола Манев.

Поздравления към художника поднесе зам.-кметът Даниела Коева от името на кмета Галина Стоянова. В официалния поздравителен адрес кметът изтъква, че изложбата е „достойна среща между споделена художествена съдба и съвременен поглед“ и пожелава на Добромир Манев здраве, вдъхновение и признателна публика.

Самият творец бе емоционален по време на откриването. Той благодари за поканата отправена му от кмета Стоянова и сподели, че вижда Казанлък като „един изключително европейски град“.

Добромир Манев разказа, че лятото е бил на рождения ден на Иван Ничев и е усетил града като жив и развиващ се, което го е впечатлило дълбоко.

Силно очарован от галерията той сподели: “Това място е толкова красиво и е на световно ниво. За мен е чест творбите ми да бъдат разположени тук.”

Директорът на Художествената галерия проф. Пламен Петров отбеляза значението на изложбата за културния живот на Казанлък и за утвърждаване на града като сцена за изкуство и творчество и прикани всички присъстващи да разгледат картините.

Изложбата „Добромир Манев. Спомени“ е отворена за посетители в Художествената галерия на Казанлък до 11.01.2026 година.

