Топ астролог със съдбоносна прогноза за България и еврото

„Ако Европейският съюз ни изпусне сега и не приемем еврото, т.е. падне властта в София и дойде друга, която реши да прави завой, то това ще бъде старт на неговото разпадане“.

Това прогнозира пред „Телеграф“ политическият топастролог Таня Иванова. Миналия януари единствена тя прогнозира съставянето на кабинета „Желязков“, въпреки че нямаше изгледи за сформиране на коалиция. И позна!

Напрежение

По повод протестите срещу нея сега анализира, че няколко планети излизат от ретроградната си фаза и отключват акумулираното напрежение в обществото. Вчера планетата на реда, дисциплината и държавното устройство Сатурн стана директна по небосклона. До часове се очаква и Меркурий (интелект, транспорт, търговия) да тръгне напред. Според астротеорията до 10 дни около тези периоди на земята се проектират конфликти, избуяване на проблеми, инциденти.

Тактика

„Сатурн обръща посоката си, което значи, че в управлението ще видим нова тактика, прегрупиране на силите, като че ли ще им просветне нещо. Вследствие на това може да има някакви козметични промени в правителството и/или плановете му. Планетата обръща своя ход в знака Скорпион, което пък е знак за скорошен край на тайни преговори и договорки и то малко подмолни с цел очерняне на противника. Това е общата тенденция, аз не мога да кажа кой срещу кого е в момента“, анализира звездните знаци астроложката. По думите й протестите у нас в момента са задвижени от агресивната енергия на Марс.

„Крайната цел на тези протести е подронване стабилността на правителството, а бюджетът е предтекстът. Реално този бюджет е съобразен с приемането на еврото, спазването на изискванията на еврозоната, откъдето идва това натоварване със заеми. От друга страна, ако от Брюксел признаят, че нещо нередно става в София, то ще възникне въпросът защо тогава ни пускат в еврозоната. Много е деликатна ситуацията“, дава своя прочит на събитията Иванова.

Информира още, че Евросъюзът е под знака на планетата Уран. „Тя сега се върна в Телец. Там съвсем нещата ще загрубеят във финансовата сфера, защото урановата енергия прави нововъведения, но преди това руши старото. Очаквам в близкото бъдеще реформи в джобните пари, които се раздават с фондове и програми на държавите“, даде храна за размисъл столичната влъхва.

