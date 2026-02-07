Да, педофил е! Скандална атака срещу Калушев

В школата на Ивайло Калушев децата нямат социален живот, далеч са от родители, което за мен не е приемливо.

Това каза пред NOVA неговият колега спелеолог и пещерняк Свилен Делчев, а на въпроса дали издирваният мъж след тройното убийство край хижа „Петрохан“ е педофил, отговори с „Да“. След това обаче добави, че не можел да го твърди, защото няма доказателства.

„Беше ни странно това уединение от тяхна страна при положение, че е традиция да се събираме при изучаване на пещерите. Това ни беше завещано от другите поколения планинари“, споделя спелеологът, цитиран от Флагман.

Остава обаче загадка защо бяха разстреляни тримата мъже край Гинци. Едва ли зловещото убийство е свързано с неясните сексуални наклонности на пещерняк, купил хижа, за да промива мозъците на деца. По правдоподобна изглежда версията Калушев и хората му да са се замесили в контрабанда на антики или дори да са намерили прокълнато съкровище, останало от времето на Вълчан Войвода.

Дали Калушев е намерил златото или други ценни находки не е ясно, но по думите на колегата му, поведението му е странно.

„Разликата между нас и тях беше, че това с пещерите е едно колективно занимание. Те са трудни за изследване, не е за сам човек, не е скала да се катери, има план въобще за проникване. При тях това нещо не съществуваше – те винаги ходеха сами”, обяснява Делчев.

Колеги на Калушев подчертават, че изказванията и посланията в публичните му профили и страници са изглеждали тревожни. Делчев заявява, че като родител и гражданин не би допуснал детето си в подобна среда. Тези оценки не представляват доказателства за престъпление, но очертават модел, който буди сериозни въпроси.

