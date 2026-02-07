Детето му е в неизвестност, той е още по-спокоен. Шокиращ разказ на бащата

Яни Макулев, бащата на детето, което е с Иво Калушев, още няма връзка с тях, но изненадващо заяви, че е още по-спокоен.

"Днес съм още по-спокоен, Иво Калушев и синът ми още не са осъществили контакт с мен. Индикация от гледна точка на факти, на местоположение, нямам. Имам само вътрешен усет, като баща и спортист, това хората трудно ще го разберат, но това е усещането ми, както и на цялото ми семейство. Познавам Калушев от 35 години", заяви Макулев пред "Дарик радио".

Двамата се запознали по пещерите и се виждали няколко пъти годишно, но той отказа да разкрие защо е поверил сина си на Иво Калушев.

"Аз познавам човека, познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора, това е решение на мен и моето семейство, което не искам да коментирам", допълни той.

Запитан как е искал да възпитат сина му, Макулев посочи, че темата е широка: "Ще бъде възпитан на много други дисциплини, които не се преподават в училищата, примерно спортна дейност, знания за природата, по медитации, духовни практики. Как изглеждат големите междучасия в училищата? Деца на 10-11 г. пушат едни цигари, пият енергийни напитки, слушат една музика... В положението, в което бе синът ни ние нямаше как да се справим като време, финанси, той ми е трето дете подред. В този конкретен случай така съм преценил", каза той.

На въпрос каква е била промяната след школата на Калушев, той каза, че поведенческият модел на детето е станал позитивен.

"Най-добре познавах Ивайло, изключително честен, позитивен човек, ходили сме по ритрити за медитация заедно, с Пламен се запознахме в Мексико, заедно се гмуркахме, той е водолазен инструктор, Пешо е много интелигентен, това което се тиражира за секти, педофили, наркотици, са безпочвени твърдения", бе категоричен Макулев.

Според него в момента се опитват да злепоставят Ивайло Калушев и организацията, но личните му впечатления са, че нищо от това не е вярно.

Бащата на детето с издирвания Ивайло Калушев проговори: Детето ми е в безопасност

"Тези хора дори не могат да си помислят за такива поведенчески модели. Фактите един ден ще го покажат, но съм длъжен да кажа какво мисля. Вече споменах, че веднъж не ги видях ядосани, нито веднъж да псуват в каквото и да е ситуация", допълни той.

Той е ходил много пъти в хижа Петрохан, за последно на 28-29 ноември. По думите му в хижата имало въздушни пушки, спортни арбалети, въздушни бойни автомати.

"Как човек, който не разбира от оръжия казва, че това е бойно оръжие, това е безпочвеност на обвиненията. При положение че им правеха инцидентни проверки по сигнали, мислите ли, че някой ще разхвърля калашници по пода и ще чака да го арестуват. Не е ли безумно като идея? Рано или късно ще се разбере, че този който е извършил деянието е разхвърлял оръжия, за да замете", смята той.

Макулев отбеляза още, че няма информация кой може да го е извършил: "За мен е важно да изразя мнение за Иво и издирваните, защото ще заведа дела към всички, които казват, че имат отношение - това е пълна свинщина. В главата ми не съществува вариант Иво да е превъртял и да ги е застрелял, питаха ме същото в полицията. Не, не мисля. Иво ми организира обучение за пещерен водолаз в Мексико, като видите за какво става дума от кадрите, ще разберете, че никой от нас не е в състояние да загуби психическа стабилност в каквито и да е условия, как някой ще хване пистолет и ще избие другите, не е възможно."

Според него всички в семейството му са спокойни.

"Будизмът е важен за Иво - форми на медитация, които могат да се пренесат в реалния живот. Аз не съм точно последовател. Възможно е синът ми да е станал будист покрай Калушев", допълни още той.

На въпрос защо биха могли да се укриват в момента, Макулев обясни, че усещането е, че всички са живи и здрави и изчакват да се балансират обществените настроения.

"В началото всички го бяха разпънали на кръст, но сега нещата се наклоняват в друга посока. Аз имам право на собствено мнение, общественото не ме интересува, аз съм взел решение, стоя си зад думите и мнението на другите не ме интересува. Има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще запазите спокойствие - от гледната точка на спасител е по-добре да си спокоен, защото при паника човек може да стигне до степен на неадекватност."

