Зловещ скок в цените. Автосервизите прекалиха

Откакто сме започнали проверките, на 1 октомври миналата година, досега са извършени 6882 проверки. Издадени са 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро. Глобите са за необосновано повишаване на цените. Това заяви изпълнителният директор на НАП Христо Марков в ефира на бТВ.



Той отбеляза, че масовите проверки са по хранителните магазини, но там където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите.

"Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – в зъболекарски кабинет от 800 лева услугата става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. В такъв пункт имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София", посочи Марков.



Изпълнителният директор на НАП подчерта, че проверките ще продължат до 8 август. И добави, че през следващите празнични дни фокусът им ще бъде върху цветята и цветарските магазини.

