Големи промени в Монетния двор. Печатаме евробанкноти

На нас ни предстои отпечатването на първите евробанкноти по квотата, която БНБ получава от ЕЦБ, сега те са предоставени от евросистемата. Печатането на евробанкноти ще започне през тази година и се изисква сериозна логистика, каза в интервю пред БНР Илия Лингорски, член на УС на БНБ.

"Банкнотите, получени досега ще бъдат върнати, но ние трябва да започнем печатането по квотата на БНБ в евросистемата. Българският лев е печатан не само в България през последните 30 години", обясни той.

Лингорски коментира, че монетният ни двор е претърпял трансформация и сега е много модерно предприятие за сечене на монети:

"Тежката работа при превалутирането е свързано с най-малката стойност на паричната единица и най-голяма по тонаж – монетите. Върви процесът за демонетизиране, контролирано премахване на лицевите части, премахване на релефите. Вече сме провели обществените поръчки за претопяването на този материал за скрап. Всичко се извършва централизирано. За Монетния ни двор предвиждаме дейността да се разширява и планираме увеличаване на мощностите и капацитетите."

Според членът на УС на БНБ януари е бил най-интензивен за лева, като процес на изтегляне.

"Към 30 януари т. г. 75% от левовете са изтеглени, върви се по плановете, които имахме. Ако има отклонение, по-скоро са в положителна посока, става дума за сериозна логистика и мащаб", съобщи Лингорски.

И допълни, че процесът на внасяне на левове за превалутиране е бил декември, "в който 4,4 млрд. лв. бяха изтеглени от обръщение":

"Само между Коледа и Нова година средно по 500 млн. лв. влизаха за превалутиране. Безпроблемно премина процесът още в първите минути на 2026-та година."

Лингорски напомни на българите да не бързат, ако имат още левове, защото до края на юни търговските банки ще обменят без такси, а след този срок БНБ безсрочно и без такси ще обменя левове в евро. "Дори и след 10 години да намерите левове, БНБ ще ги обмени без такса", даде пример той.

В БНБ са получени 179 сигнала, като 158 само за първите 10 работни дни на януари, за последната седмица сигналите са само 5. "Нямаме нито един случай при подаден сигнал с ощетен гражданин", посочи той.

Вече са пуснати първите български евромонети за колекционери с номинал 10 евро по случай 125 г от първия електрически трамвай в София, докаран от Брюксел.

Лингорски коментира, дали сега, като сме в еврозоната и с евро – официалната ни парична единица, ще плащаме дълговете на закъсали европейски икономика?

"Имаме самостоятелна фискална политика и суверенитет и нямаме обща фискална рамка в еврозоната. Приоритет ни е изграждането с партньорите на единния капиталов пазар, но фискалната политика си остава национална. Не би могло Франкфурт да ни казва, този процес е напълно независими, което е голям плюс на еврозоната за обезпечеността на Националните централни банки, ролята на БНБ с еврото не намалява. На 5 февруари т. г. управителят на БНБ Димитър Радев ще гласува заедно с партньорите в еврозоната. Българските търговски банки вече се възползват от голяма ликвидност след намаляване на задължителните резерви", обясни Илия Лингорски.

В "Неделя 150" той коментира и българският държавен дълг, фискалната политика на България, както и обезпечаването на паричната политика в еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com