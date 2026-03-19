Еврото задържа позиции след решението на американския Федерален резерв

Курсът на евро - долар остава без съществена промяна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, след като вчера Управлението за федерален резерв на САЩ реши да запази основния си лихвен процент непроменен, съобщават германски финансови издания. Пазарите реагират предпазливо, а инвеститорите внимателно следят сигналите за бъдещата парична политика.

Общата европейска валута се търгува за 1,1463 долара, отчитайки минимално понижение от 0,01 процента спрямо вчерашните нива на затваряне.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1500 долара.

Анализатори посочват, че липсата на яснота относно следващите стъпки на Федералния резерв задържа волатилността на валутните пазари на ниски нива. Вниманието остава насочено към инфлационните данни в САЩ и еврозоната, които ще бъдат ключови за бъдещите решения на централните банки. Междувременно геополитическото напрежение също оказва влияние, като инвеститорите търсят баланс между риск и сигурност. Очакванията са движението на еврото да остане в тесни граници в краткосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com