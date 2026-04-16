Еврото задържа позиции спрямо долара, пазарите в изчакване

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1796 долара, което е леко отстъпление от 0,04 на сто спрямо нивото при затварянето на пазара вчера. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1793 долара за евро.

Движението показва стабилност на пазара въпреки напрежението в глобалната икономика.

Спрямо британската лира еврото губи 0,03 на сто, а спрямо швейцарския франк отстъпва минимално с 0,04 на сто.

Анализатори посочват, че валутните пазари остават предпазливи заради несигурността около международните конфликти и ефекта им върху енергийните цени. Инвеститорите следят внимателно сигналите от централните банки, които могат да повлияят върху лихвените политики в следващите месеци. Очакванията са, че при евентуална ескалация на напрежението колебанията на валутните курсове могат да се засилят.

