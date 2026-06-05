Еврото почти замръзна спрямо долара

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута се разменя за 1,1615 долара, което е с 0,01% над нивото при приключването на търговията вчера. Движението е минимално и показва, че пазарът засега не дава ясен сигнал за по-силна посока. Инвеститорите остават предпазливи и следят както данните от еврозоната, така и очакванията за паричната политика от двете страни на Атлантика.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1640 долара спрямо 1,1614 долара в сряда. Това показва леко по-силна позиция на единната валута в официалния курс на ЕЦБ, въпреки че сутрешната търговия във Франкфурт остава почти неподвижна. Подобни малки колебания често отразяват изчакване на нови икономически сигнали, особено когато липсват силни новини, които да променят рязко нагласите на валутните пазари.

Еврото отстъпва с 0,01% спрямо британската лира и поскъпва със също толкова спрямо швейцарския франк. Това означава, че и при другите основни валутни двойки движението остава символично. В такава среда пазарните участници обикновено обръщат по-голямо внимание на предстоящи макроикономически данни, коментари от централни банкери и очакванията за лихвената политика, отколкото на самите краткосрочни промени в котировките.

Засега единната валута се движи в тесен диапазон, без признаци за рязък натиск нито нагоре, нито надолу. Това запазва спокойствието на валутния пазар, но не премахва риска от по-силни движения при нови данни за инфлацията, икономическия растеж или бъдещите решения на централните банки. За бизнеса и инвеститорите подобна стабилност дава краткосрочна предвидимост, но и сигнал, че пазарът все още чака по-ясен ориентир.

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