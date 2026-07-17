Еврото замръзна преди ключовото решение на ЕЦБ

Еврото се задържа почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт. Единната валута се движеше около 1,144 долара, като остава напът да отчете седмично поскъпване от близо 0,2%. Движението е ограничено, тъй като по-слабите данни за американската инфлация се сблъскват с търсенето на долари като сигурно убежище заради новата ескалация между САЩ и Иран.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс от 1,1467 долара за едно евро спрямо 1,1406 долара ден по-рано. Тези стойности се публикуват веднъж дневно и имат информационен характер, поради което могат да се различават от котировките в реалната междубанкова търговия.

Спрямо британската лира еврото поскъпва леко с 0,08% до 0,8499 лири за евро. Сходно е движението и спрямо швейцарския франк, където единната валута се повишава с 0,08% до 0,9249 франка.

Основна подкрепа за еврото идва от намалелите очаквания за ново незабавно повишение на лихвите в САЩ. След публикуването на по-умерените данни за инфлацията пазарите оценяват вероятността Федералният резерв да вдигне ставките още през юли на едва 11% спрямо 25% седмица по-рано. Доларовият индекс се насочва към седмичен спад от около 0,24%.

Инвеститорите вече насочват вниманието си към заседанието на Европейската централна банка на 23 юли. Очакванията са лихвата по депозитите да бъде запазена на 2,25%, но новото поскъпване на петрола може да върне опасенията от ускоряване на инфлацията и да засили вероятността за ново увеличение през септември.

Така валутният пазар остава притиснат между две противоположни сили. Охлаждането на инфлацията в САЩ отслабва долара, докато геополитическото напрежение и рискът от нов скок на енергийните цени поддържат търсенето на американската валута и ограничават възхода на еврото.