Еврото отстъпи леко пред долара, но запази позиции в Европа

Курсът на еврото се смъкна минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменяше за 1,1434 долара, което е спад с 0,21 на сто спрямо затварянето на търговията вчера.

Движението е ограничено, но показва леко засилване на долара в началото на деня. В същото време еврото запази по-добър тон спрямо британската лира и швейцарския франк.

Лек натиск от долара

При основната валутна двойка евро-долар промяната остана малка, но достатъчна, за да покаже предпазливост на пазара. Еврото се търгуваше при 1,1434 долара, след като Европейската централна банка вчера определи референтен курс от 1,1461 долара.

Това означава, че единната валута се движи малко под вчерашното официално ниво на ЕЦБ. Данните на пазарни платформи също отчетоха спад на евро-долар до 1,1434 долара на 19 юни, с понижение от 0,21 на сто спрямо предходната сесия.

Подобни малки движения обикновено не говорят за драматична промяна в посоката, а по-скоро за изчакване. Валутният пазар остава чувствителен към сигналите от централните банки, очакванията за лихвите и общото настроение към риска.

Еврото стои по-добре срещу лирата

Докато губеше минимално спрямо долара, еврото поскъпна леко спрямо британската лира. Единната валута се повиши с 0,18 на сто до 0,8664 лири за евро.

Това движение показва, че натискът върху еврото не е равномерен спрямо всички основни валути. Доларът успя да вземе малък аванс, но спрямо лирата единната валута остана по-стабилна.

Валутните пазари често реагират различно при отделните двойки, защото освен общата сила на еврото значение имат и очакванията за икономиката и паричната политика във Великобритания, САЩ и еврозоната.

Повишение и спрямо франка

Еврото поскъпна и спрямо швейцарския франк. Курсът се повиши с 0,12 на сто до 0,9233 франка за евро.

Франкът традиционно се възприема като по-защитна валута в периоди на напрежение. Затова дори малки движения при тази двойка се следят внимателно от инвеститорите, особено когато пазарите оценяват глобалните рискове.

В конкретния случай промяната остава ограничена, но показва, че сутрешната търговия не е еднопосочна срещу еврото. Единната валута отстъпва пред долара, но едновременно с това печели терен срещу две други важни европейски валути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com