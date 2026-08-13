Почна се! Цените в Бургас за Евровизия хвръкнаха до небесата

Домакинството на „Евровизия“ 2027 се очаква да превърне Бургас в един от най-търсените туристически градове в България през месец май догодина. Наред с интереса към конкурса вече се забелязва и сериозен ръст на цените за настаняване. Проверка на bTV "Бизнес новините" на налични оферти за периода 13–16 май 2027 г. показва, че престоят в Бургас около финалните дни на музикалното събитие може да струва от няколкостотин до над 4000 евро на нощ.

Сред разгледаните предложения има апартаменти, за които трите нощувки за двама възрастни достигат 12 322 евро с включени данъци и такси. При такава цена една нощувка излиза над 4100 евро. Става дума за по-луксозни апартаменти с площ около 70 кв. м, отделна спалня, всекидневна, две бани, кухня и климатик. Цената е много по-висока от обичайните нива за настаняване в Бургас извън големи събития.

Други оферти за апартаменти в града достигат 4290 евро за три нощувки, което означава приблизително 1430 евро на вечер за двама души. Подобни предложения са както в близост до центъра, така и в райони край морето. В някои случаи местата за настаняване са само на няколкостотин метра от плажа, което допълнително увеличава привлекателността им за туристите, които ще посетят Бургас за конкурса.

При част от предложенията цените са около 2780 евро за три нощувки, или приблизително 927 евро на вечер. Такива оферти се срещат както в централната част на града, така и в крайбрежни райони. Макар сумите да са по-ниски от най-скъпите предложения, те отново са многократно над обичайните цени за кратък престой в Бургас.

По-евтините варианти сред разгледаните оферти също остават сравнително скъпи. За трите нощувки цената достига 1950 евро, или около 650 евро на вечер за двама възрастни. Предложенията включват стаи и апартаменти с климатик, като част от тях се намират на първа линия или в непосредствена близост до морето.

Причината за високите цени е очакваният огромен интерес към Бургас по време на „Евровизия“ 2027. Конкурсът ще привлече не само фенове от България, но и хиляди чуждестранни посетители, журналисти, артисти, членове на делегации и туристи. Периодът 13–16 май е особено важен, тъй като обхваща полуфинала и финала на конкурса. Освен цените на нощувките, домакинството на „Евровизия“ може да повлияе и върху целия туристически сектор в Бургас. По-големият брой посетители означава потенциално по-високи приходи за ресторанти, заведения, транспортни услуги, магазини и други местни бизнеси.