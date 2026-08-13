Милошев поздрави Бургас за Евровизия

Министърът на културата Евтим Милошев поздрави Бургас, след като международната работна група го избра за домакин на „Евровизия“ 2027.

„Днес за домакин на „Евровизия 2027“ беше избран град Бургас. Поздравявам града, бургазлии, кметът Димитър Николов и усърдието на неговия екип“, посочи той.

По думите му това е огромна възможност за цяла България. „Всеки град, всяко пространство, всяка сцена дава възможност да покажем силата на таланта си, на гостоприемството и на големия културен потенциал, който имаме пред света и Европа“.

„Министерството на културата ще бъде с всички вас. Продължаваме заедно!“, допълни той.