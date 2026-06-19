Петролът спря спада след провалените разговори между САЩ и Иран

Цените на петрола спряха силното си намаление от последните дни, след като стана ясно, че планираните преговори между САЩ и Иран в швейцарския курорт Бургенщок няма да се състоят, предаде Ройтерс. Новината върна предпазливостта на пазара, въпреки че първите танкери вече преминаха през Ормузкия пролив след временното споразумение между Вашингтон и Техеран.

Към 08:20 часа българско време фючърсите на суровия петрол сорт Брент леко поевтиняваха с 12 цента, или 0,15 на сто, до 79,73 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпваше с 6 цента, или 0,08 на сто, до 75,91 долара за барел, а по-активно търгуваният августовски контракт отчете спад до 75,55 долара за барел.

Пазарът спря рязкото поевтиняване

Двата основни петролни индекса бяха паднали до най-ниските си нива от началото на март, след като през Ормузкия пролив преминаха няколко танкера, включително три кораба под саудитски флаг с общ товар от 6 милиона барела суров петрол. Това беше първият ясен сигнал, че блокираните доставки от района на Персийския залив могат постепенно да се върнат към международните пазари.

Очакванията на анализаторите са, че споразумението между САЩ и Иран може да позволи на над 85 милиона барела петрол, задържани в района, да достигнат до купувачите. Допълнителен натиск върху цените би дошъл и при отмяна на американските санкции срещу иранския петрол, което би увеличило предлагането.

Затова първата реакция беше логична - пазарът започна да калкулира повече доставки и по-малък риск. Но отложените разговори в Швейцария показаха, че дипломатическата част на сделката още не е достатъчно стабилна.

Бургенщок върна несигурността

Швейцарското Министерство на външните работи съобщи, че насрочените за днес разговори между САЩ и Иран в Бургенщок няма да се проведат. Изявлението дойде, след като говорител на Белия дом обяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители на иранския преговорен екип.

На срещата трябваше да се обсъжда прилагането на меморандума, с който Вашингтон и Техеран се договориха да прекратят войната. Според съобщения на панарабския канал „Ал Маядин“, свързан с подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, Иран е отложил изпращането на своя делегация в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

Това е причината пазарът да не продължи уверено надолу. За търговците вече не е достатъчно, че проливът е частично отворен - нужно е доказателство, че политическото споразумение може да издържи и на напрежението по другите фронтове.

Ормуз остава ключът към цените

Преди избухването на конфликта през Ормузкия пролив преминаваше приблизително една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Затова всяко съобщение за движението на танкери през този маршрут има пряко отражение върху цените.

„Търговците все още очакват конкретни доказателства, че трафикът на танкери през Ормузкия пролив действително се нормализира, преди да заложат на по-сериозен спад на цените“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“.

Според анализаторите движението през ключовия морски маршрут може да се върне към нормални нива през следващите месеци, но само ако споразумението между Вашингтон и Техеран остане в сила. Това условие засега е най-големият въпрос пред пазара.

Производителите се готвят за възстановяване

Производителите от Близкия изток вече предприемат стъпки за възстановяване на износа. „Кувейт петролиъм корпорейшън“ съобщи, че отменя с незабавен ефект всички уведомления за форсмажор, въведени по време на конфликта.

Иракските петролни находища също са готови да възобновят производството, като добивът постепенно ще се върне към обичайните си нива, заяви министърът на петрола Басим Мохамед. Тези сигнали би трябвало да действат успокояващо на пазара, защото показват подготовка за по-нормален режим на доставки.

Въпреки това търговците остават внимателни. Повече физически доставки могат да натиснат цените надолу, но ново забавяне в дипломацията или удар по сигурността на Ормуз би обърнало посоката много бързо.

Рискът не е изчезнал

Несигурността около трайността на примирието остава. Израел продължава военните действия срещу „Хизбула“ в Ливан, а това според анализатори поставя под въпрос дългосрочната стабилност в региона.

„Това все още не е геополитическа среда, която би дала на пазара пълна увереност, че рискът е окончателно отминал“, посочват пазарни анализатори.

Затова сегашното движение на цените не е просто реакция на повече петрол на пазара. То е баланс между надеждата, че Ормуз ще остане отворен, и съмнението, че политическото споразумение може да се пропука още преди техническите разговори да са започнали.

Петролните пазари вече получиха първия сигнал за успокояване, но още не и потвърждение, че кризата е приключила. Ако трафикът през Ормуз се нормализира и преговорите бъдат подновени, натискът върху цените може да продължи. Ако обаче напрежението около Ливан и Иран върне съмненията, краткото поевтиняване може да се окаже само пауза, а не нова тенденция.

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