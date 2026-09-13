Откриха неочакван риск за здравето от лекарствата за отслабване
В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
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В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
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