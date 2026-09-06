Откриха неочакван риск за здравето от лекарствата за отслабване

Популярните лекарства за отслабване и диабет, които действат по GLP-1 пътя, може да имат неочаквана връзка с косопада при хора с генетична предразположеност. Изследователи от NYU Langone Health са открили 7% повишен риск от андрогенетична алопеция, известна като мъжки тип оплешивяване, съобщава „Нюзуик“.

Проучването не проследява директно пациенти, приемащи Ozempic, Wegovy или Zepbound, а използва генетични данни и метод, известен като Менделова рандомизация. Авторите подчертават, че резултатът е важен сигнал, но не доказва, че тези лекарства непременно причиняват оплешивяване.

Рискът е по-висок, но сравнително малък

Учените са се фокусирали върху гена GLP1R, свързан с активността на GLP-1 рецептора в организма. След сравнение с генетични маркери за андрогенетична алопеция те установили 7% повишен риск от косопад.

„Нашето проучване предоставя първите генетични доказателства за връзка между употребата на GLP-1 и повишения риск от мъжки тип косопад“, заяви старшият автор Лин Петухова от Медицинския факултет „Гросман“ към Нюйоркския университет.

Изследователите са коригирали резултатите за фактори като високо кръвно налягане, инсулинова резистентност и ниски нива на тестостерон. И след тази корекция повишеният риск остава 7%.

Не е задължително виновно да е самото отслабване

Досега косопадът при хора, които използват GLP-1 лекарства, често се обясняваше с бързото сваляне на килограми. Рязкото намаляване на калориите, недостатъчният прием на белтъчини и дефицити на желязо и други хранителни вещества могат временно да нарушат нормалния цикъл на растеж на косата.

„Бързата загуба на тегло, намаленият прием на калории и протеини, както и хранителните дефицити могат да причинят временна загуба на коса“, обяснява лекарят Ахмед Ел Мунтасар. Според него при генетично предразположени мъже е възможно активността на GLP-1 рецептора допълнително да влияе върху процеса.

При много пациенти косата започва да се възстановява, след като теглото и хранителният прием се стабилизират. Новото проучване обаче допуска, че при част от хората може да има и отделен биологичен механизъм.

Над 200 000 мъже в генетичния анализ

Изследването използва данни от повече от 31 000 мъже и жени в базата eQTLGen и над 205 000 мъже от друга база за генетика на сложни признаци. Повечето участници са били бели, което е едно от ограниченията при пренасянето на резултатите към други групи.

Учените са избрали мъжкия тип оплешивяване, защото генетичните му механизми са по-добре проучени от тези при косопада при жените. Андрогенетичната алопеция обикновено засяга предната и горната част на скалпа и има силен наследствен компонент.

Не спирайте лекарството заради това проучване

Експертите изрично предупреждават пациентите да не прекратяват лечението си самоволно. Според Ел Мунтасар увеличението от 7% е сравнително скромно, а методът на изследването не позволява да се каже, че конкретна инжекция ще доведе до косопад при даден човек.

„Тези резултати ни дават важен биологичен сигнал, но не доказват, че инжекция за отслабване ще доведе до оплешивяване“, посочва той.

Това е особено важно, защото GLP-1 лекарствата се използват широко при диабет и затлъстяване и могат да имат значими ползи за подходящите пациенти. Решение за започване, промяна или спиране на терапия трябва да се взема с лекар.

В бъдеще може да има предварителна оценка на риска

Петухова допуска, че ако резултатите бъдат потвърдени в следващи изследвания, част от пациентите биха могли предварително да бъдат оценявани за риск от косопад. При хора с ясно изразена наследствена предразположеност може да се обсъжда и по-ранно наблюдение от дерматолог.

Изследователите разглеждат и възможността в бъдеще терапията с GLP-1 лекарства да бъде комбинирана с мерки срещу косопад при хора с по-висок риск. Засега обаче няма основание подобен подход да се прилага рутинно.

Жените остават голямата неизвестна

Екипът подчертава, че са нужни още изследвания, за да се разбере как точно GLP-1 сигнализирането може да влияе върху космените фоликули и дали подобна генетична връзка съществува и при жените.

С нарастващата употреба на тези лекарства учените смятат, че все по-важно става да се познават не само ползите, но и възможните нежелани ефекти, особено при хора с наследствена предразположеност към определени състояния.