Нов вирус плаши учените: пренасят го кърлежи

Учени в Китай са открили неизвестен досега вирус, пренасян от кърлежи, който може да предизвиква грипоподобни симптоми, силна умора и стомашно-чревни оплаквания.

Новият патоген е наречен наировирус на азиатския дългорог кърлеж (ALTNV). Инфекцията е свързана още с намаляване на броя на тромбоцитите и повишени показатели за увреждане на черния дроб.

Откритието е публикувано в престижното медицинско издание „New England Journal of Medicine“.

Вирусът е открит при над 10% от изследваните

Изследователи от Държавната ключова лаборатория по патогени и биосигурност в Пекин са установили ALTNV при 10,4% от 3163 пациенти, потърсили медицинска помощ след ухапване от кърлеж.

Проучването е част от продължително проследяване на хора с необясними заболявания, започнало през 2009 г.

Новият вирус е генетично различен от вече познатия Dabie bandavirus (DBV), който може да причинява тежка треска, придружена от намаляване на броя на тромбоцитите.

При 56 пациенти, инфектирани само с ALTNV, най-често са наблюдавани силна умора, стомашно-чревни симптоми, нисък брой тромбоцити и повишени показатели за чернодробно увреждане.

Всички тези пациенти са се възстановили без трайни последствия.

По-тежко протичане при двойна инфекция

По-сериозно е протичало заболяването при хората, заразени едновременно с ALTNV и DBV.

При тях по-често са се наблюдавали проблеми с дишането и бъбречната функция.

От 38-те пациенти с двойна инфекция седем са починали.

Според специалистите разграничаването между двата вируса е особено важно, тъй като те могат да циркулират в едни и същи райони и да се пренасят от един и същ вид кърлеж.

За ALTNV все още няма специфично антивирусно лечение. При заразяване терапията е основно поддържаща, насочена към овладяване на симптомите и поддържане на функциите на организма.

Затова специалистите препоръчват добра профилактика срещу ухапвания от кърлежи – носене на дълги дрехи, използване на репеленти и внимателна проверка на кожата след престой сред природата.