Ето какво да ядете, за да защитите добрите бактерии в устата си

Всички знаем, че прекаляването със сладки храни може да доведе до кариеси, защото захарта подхранва вредните бактерии в устата. Но грижата за зъбите не се изчерпва само с това какво избягваме.

Оказва се, че има значение и какво ядем.

В устата ни живее сложна екосистема от около 700 различни вида бактерии, както и вируси, гъбички и други микроорганизми. Т.нар. орален микробиом може да оказва влияние не само върху здравето на зъбите и венците, но и върху цялостното ни здравословно състояние.

А храната е един от основните фактори, които определят кои микроорганизми ще се развиват.

В устата има и „добри“, и „лоши“ бактерии

Различните микроорганизми обитават различни части на устата. Някои се задържат по повърхността на зъбите, други предпочитат езика, а трети се крият в малките пространства между зъбите и венците.

Сред нежеланите бактерии е Streptococcus mutans. Тя обича захарта и я превръща в киселини, които атакуват защитния емайл на зъбите. С течение на времето това може да доведе до появата на кариеси.

Но има и бактерии, които играят обратната роля. Veillonella, Actinomyces, някои видове Streptococcus и Neisseria могат да попречат на болестотворни микроорганизми да се заселят в устата.

„В по-широкото семейство на тези бактерии, които обичат захарта, има и такива, които почти не произвеждат киселина. Те дори атакуват някои от микроорганизмите, които произвеждат киселина“, обяснява Лора Уайрих, доцент по антропология и биоетика в Пенсилванския държавен университет.

Тя ги сравнява с „борци за свобода“, защото някои от полезните бактерии произвеждат собствени вещества, които използват срещу нежеланите микроорганизми.

Например S. salivarius произвежда протеини, способни да унищожават широк спектър от вредни микроби, включително такива, които са устойчиви на традиционни антибиотици.

Лошият микробиом не засяга само зъбите

Редовното и старателно миене на зъбите е важно, но само по себе си не е достатъчно.

При недостатъчна устна хигиена между зъбите и венците могат да се образуват малки джобове, в които има малко кислород. Там може да се развие Porphyromonas gingivalis – бактерия, свързана със заболявания на венците.

Изследванията през последните години свързват лошото състояние на оралния микробиом и с редица други здравословни проблеми, сред които сърдечносъдови заболявания, депресия, диабет, възпалителни заболявания на червата и ревматоиден артрит.

Учените откриват връзки и с някои видове рак, включително на дебелото черво и панкреаса.

В скорошно проучване изследователи анализирали слюнката на участници и впоследствие проследили риска им от развитие на рак. При хората, чийто орален микробиом съдържал определени бактерии, свързани с кариес, или дрожди Candida, бил установен по-висок риск от рак на панкреаса.

Други изследвания показват, че разнообразието на микроорганизмите също има значение. По-ниското разнообразие на бактериите в устата например е свързано с депресия.

Какво да избягваме?

Най-очевидният враг са храните и напитките с много захар. Вредните бактерии я използват като източник на енергия и произвеждат киселини, които увреждат зъбите.

Добре е да се ограничи и приемът на преработени въглехидрати, които лесно се разграждат до захари в устата.

Сред храните, с които не бива да се прекалява, са белият хляб, крекерите, бисквитите, сладкишите и солетите.

Но вместо просто да изключваме определени продукти, можем да се опитаме да създадем условия за развитието на полезните бактерии.

Зеленчуците, които „хранят“ добрите бактерии

Един от най-добрите избори са листните зеленчуци.

Кейлът, спанакът, цвеклото и репичките съдържат големи количества нитрати. Те се използват от бактериите Neisseria в устата, които ги превръщат в нитрити.

След това други микроорганизми в организма участват в превръщането им в азотен оксид – съединение, което циркулира в кръвта и спомага за понижаване на кръвното налягане.

В едно проучване възрастни хора, които пили сок от цвекло, богат на нитрати, два пъти дневно в продължение на две седмици, отчели понижение на кръвното налягане.

Чесънът също може да има неочаквано полезен ефект.

Макар че едва ли ще направи дъха по-свеж, дъвченето му може да помогне срещу част от бактериите, свързани с кариеса и заболяванията на венците. Причината е веществото алицин, което има антимикробни свойства.

Чаят и горските плодове също могат да помогнат

Растителната храна съдържа и полифеноли – съединения, които растенията произвеждат, за да се защитават от неблагоприятните условия на околната среда.

Оказва се, че те могат да действат благоприятно и в устата.

Изследванията показват, че полифенолите в чая могат да потискат някои от бактериите, свързани с кариес и заболявания на венците. Те пречат и на микроорганизмите да се слепват и да се прикрепят към повърхността на зъбите.

„Полифенолите потискат един от ензимите, който е отговорен за лепкавостта на плаката“, обяснява Кристин Ву, професор по детска дентална медицина в Университета на Илинойс в Чикаго.

В нейно изследване чаят изглеждал полезен и срещу бактериите, които причиняват лош дъх и се натрупват в задната част на езика.

Полифеноли се съдържат и в много плодове, особено в тъмнооцветените горски плодове.

Това означава, че храни, които на пръв поглед не изглеждат особено подходящи за зъбите заради съдържанието си на захари и киселини, могат да имат и положителен ефект.

Изследванията на Ву показват например, че сокът от червена боровинка може да ограничи образуването на зъбна плака и да потисне бактериите, свързани с кариес и заболявания на венците.

Медът също е богат на полифеноли и според изследвания може да възпрепятства образуването на плака и да противодейства на бактериите, причиняващи кариеси.

А какво да кажем за сиренето?

Дъвченето на сирене също се смята за потенциално полезно за микробиома в устата.

Така че грижата за зъбите не се свежда единствено до четката и пастата. Балансът между различните микроорганизми е важен, а храната е един от начините да му повлияем.

Идеята не е да се страхуваме от всяка захар или киселина, а да поддържаме разнообразна микробна общност и да ограничаваме храните, които дават предимство на бактериите, причиняващи кариеси и заболявания на венците.