Учени откриха новите методи за подобряване на паметта

Дори след 30 часа без сън човешкият мозък запазва способността си частично да запомня нова информация, а кратка дрямка или умерена тренировка могат значително да подобрят работата на паметта. Ново изследване на Университета „Макгил“ показва, че макар двете стратегии да водят до сходен краен резултат, те влияят на когнитивните функции по коренно различен начин.

В проучването са участвали здрави доброволци, които са прекарали 30 часа будни под наблюдението на специалисти.

След това те са били разделени на три групи – първата е въртяла велотренажор в продължение на 20 минути с умерена до висока интензивност, втората е спала 90 минути, а третата е останала като контролна група.

Резултатите от тестовете за памет показват, че участниците от първите две групи са постигнали с 22% по-високи резултати спрямо контролната група. Мозъчните записи обаче разкриват разликата в механизмите.

Сънят възстановява самите ресурси, необходими за възприемане и обработка на новите данни. Физическото натоварване от своя страна помага на мозъка да използва по-ефективно вече останалите си резерви след лишаването от сън, без това да засилва усещането за умора у участниците.

Авторите на изследването подчертават, че упражненията в никакъв случай не заместват пълноценната почивка. Въпреки това кратката тренировка се очертава като успешен временен инструмент за поддържане на паметта в критични ситуации, когато сънят е невъзможен.

Находката може да помогне за разработването на нови методи за превенция на грешки на работното място в рискови сектори като медицината, транспорта и спешните служби.