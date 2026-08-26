Ябълковият оцет крие 12 неподозирани сили в дома

Ябълковият оцет е не само продукт за салати и готвене - той може да бъде и евтин помощник при почистването на дома. Оцетната киселина помага за разграждането на мазнини, мръсотия и минерални отлагания и може да неутрализира неприятни миризми. Better Homes & Gardens посочва 12 места и предмета, при които продуктът може да бъде особено полезен. Има обаче важна граница - естественият камък, дървото, някои метали и фугите могат да бъдат повредени от киселината.

Най-лесната смес е 1 към 1

За обичайно почистване може да се смесят равни количества ябълков оцет и вода в бутилка със спрей. Неразреденият оцет има силна миризма и трябва да се използва внимателно, а при метални повърхности киселината може да причини промяна на цвета или корозия. И още едно особено важно предупреждение - оцет никога не трябва да се смесва с белина или други препарати, съдържащи хлор, защото може да се отдели опасен хлорен газ.

Банята е едно от най-подходящите места

Ябълковият оцет може да се използва за вани, мивки и подходящи плотове в банята. Смес от равни части оцет и вода се нанася с микрофибърна кърпа или спрей, оставя се за няколко минути и след това се избърсва. При упорити сапунени отлагания източникът препоръчва по-концентрирана смес и малко препарат за съдове.

Полезен е и за тоалетната. Между половин и една чаша оцет се излива в тоалетната чиния, оставя се за 15-20 минути и след това се почиства с четка. Така могат да се атакуват както петната, така и неприятните миризми.

При варовик около кранове и сифони кърпа, напоена с разтвор от равни части вода и оцет, може да остане върху отлаганията за 15-30 минути. За бавно оттичащ се канал Better Homes & Gardens предлага първо малко сода, след това оцет и след 10-15 минути промиване с гореща вода.

Пералнята, микровълновата и хладилникът също влизат в списъка

За периодично почистване на пералнята се препоръчват около две чаши ябълков оцет в празна машина и цикъл с гореща вода. Вътрешността на барабана и вратата след това могат да се избършат с разредения разтвор.

При микровълновата номерът е още по-лесен - купа с равни части вода и оцет се загрява за около 3-4 минути. Парата размеква натрупаната мръсотия, след което вътрешността се избърсва.

Същият разреден разтвор може да се използва за рафтовете, чекмеджетата и стените на хладилника. При по-упорити петна сместа се оставя да подейства няколко минути, а накрая повърхностите се забърсват с чиста вода.

И съдомиялната може да получи оцетна баня

Около една чаша ябълков оцет може да се постави в подходящ съд на горния рафт на празната съдомиялна и да се пусне горещ цикъл без друг препарат. Методът се използва за натрупвания и миризми, но трябва да се спазват и указанията на производителя на конкретната машина.

Кухненските плотове също могат да се почистват с разтвора, стига да не са от естествен камък или дърво. Дъски за рязане, чаши, канички и редица кухненски принадлежности могат да се избършат с оцет и вода, след което трябва добре да се изплакнат, за да не остане миризма.

Кафеварката и чайникът също могат да блеснат

За чайник източникът предлага една чаша ябълков оцет с две супени лъжици сол, след което сместа се загрява за 10-15 минути. След почистването съдът трябва да бъде старателно изплакнат с вода.

При кафемашина може да се използва разреден разтвор, който да премине през кратък цикъл, но след това машината задължително трябва да се промие добре с чиста вода. При двата уреда е разумно първо да се провери и ръководството на производителя, тъй като някои модели имат специфични изисквания.

Стъкла, огледала и някои подове са последният коз

Разтворът от ябълков оцет и вода може да помогне при прозорци, огледала и други стъклени повърхности. Първо се отстранява прахът, след това се пръска разтворът и накрая стъклото се подсушава с микрофибърна кърпа.

Може да се използва и при подове от непорести материали - приблизително една чаша оцет на около 3,8 литра вода. Това обаче не важи за естествен камък и дървени настилки.

Тук оцетът трябва да стои далеч

Мраморът и гранитът могат да загубят блясъка си или да се обезцветят под действието на киселината. Фугите могат постепенно да се разрушат, а алуминият, медта и чугунът са изложени на риск от обезцветяване или корозия. Обработените и необработените дървени повърхности също не са добра мишена за този домашен трик.

Така една обикновена бутилка ябълков оцет може да се окаже изненадващо универсален помощник у дома. Номерът е не просто да знаем къде действа, а и къде е по-добре изобщо да не го използваме.