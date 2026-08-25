Доли Партън обича единствен мъж 60 години

Освен с исторически постижения и рекорди, покойната легенда Доли Партън се отличава и с една от най-дългите и стабилни връзки в историята на шоубизнеса - нейният 58-годишен брак с Карл Томас Дийн.

Доли среща Карл Дийн през 1964 г. пред обществена пералня в Нашвил - в първия си ден след преместването ѝ в града, когато тя е едва на 18 години, а той е на 21. Двамата се женят на 30 май 1966 г. на скромна церемония в Рингголд, Джорджия. Сватбата е държана в тайна от продуцентите ѝ, които са се притеснявали, че бракът ще навреди на нейната прохождаща музикална кариера.

За разлика от световноизвестната си съпруга, Карл Дийн избира да води изключително спокоен живот. Той управлява собствен бизнес за асфалтиране на пътища и почти никога не я придружава на червения килим или обществени събития. Партън често определя брака им като базиран на пълно доверие и взаимна свобода. Поради редките медийни появи на съпруга ѝ, през годините в таблоидите често са се появявали слухове за извънбрачни връзки, но тя винаги ги е отминавала с характерното си чувство за хумор.

Двойката няма собствени деца. Доли често споделя, че въпреки че първоначално е искала семейство, по-късно е приела това като съдба, която ѝ е позволила да отдаде майчинската си грижа на хиляди деца чрез своята програма за даряване на книги Imagination Library.

През 2016 г., по случай 50-годишнината от сватбата си, двамата подновяват брачните си обети на по-голямо и тържествено празненство.