Седем десетилетия на върха и 11 световни рекорда! Доли Партън пренаписа историята

Когато става дума за феноменални постижения в музикалната индустрия, името на Доли Партън отдавна не е просто символ на кънтри класиката, а синоним на абсолютен и ненадминат рекорд. С невероятните 11 световни рекорда на Гинес в своята колекция, певицата, която си отиде на 80-годишна възраст на 25 август, бе официално обявена за глобална „Икона“ (GWR ICON) на организацията – признание, което капсулира нейния невиждан принос към световната културна сцена.

Седем десетилетия на върха

Партън е единственият изпълнител в историята, който отчита присъствие в Топ 20 на Billboard Hot Country Songs в продължение на седем последователни десетилетия - постижение, което започва през 60-те години на миналия век и продължава без прекъсване до 2020-те години.

Паралелно с това певицата бележи пълна доминация и при дългосвирещите записи. Тя държи рекорда за най-много последователни десетилетия с албум в Топ 10 на Billboard Country Albums (отново 7 десетилетия - от дебютния ѝ възход с Just Between You and Me през 1968 г. до триумфалния ѝ рок проект Rockstar през 2023 г.).

Властелинът на синглите и албумите

С общо 113 песни, влизали в Hot Country Songs, Партън е абсолютен женски рекордьор в категорията. Впечатляващите 25 от тези парчета са достигали до най-високото място - от първия ѝ №1 хит „Joshua“ през 1971 г. до съвместния ѝ проект с Брад Пейсли „When I Get Where I'm Going“ през 2006 г.

Този времеви размах ѝ донася още едно историческо постижение – най-дълъг период между първи и последен №1 хит на сингъл, обхващащ точно 35 години и 26 дни. При албумите тази дистанция е още по-впечатляваща: периодът между първия ѝ оглавяващ класациите албум и албума Rockstar (2023) възлиза на рекордните 46 години и 197 дни.

Към днешна дата Доли Партън е и най-продуктивната кънтри певица в историята с общо 66 издадени самостоятелни студийни албума и 49 албума в Топ 10.

На крачка от най-висшата артистична титла

Доминацията на Доли Партън надхвърля пределите на радиоефира и класациите по продажби. Творчеството ѝ е донесло колосалните 51 номинации за наградите „Грами“ - рекорд за женски кънтри изпълнител.

Освен това тя влезе в историята като първата кънтри певица, номинирана за престижния статус EGOT - четирите най-големи награди на американската развлекателна индустрия (Еми, Грами, Оскар и Тони). Това признание подпечатва нейната универсалност като автор, композитор, актьор и сценичен визионер, утвърждавайки я като една от най-влиятелните фигури в съвременната популярна култура.