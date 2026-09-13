След 6 години: Селин Дион се връща на сцената в Париж
Канадската звезда започва напълно разпродадена серия от 26 концерта
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Канадската звезда започва напълно разпродадена серия от 26 концерта
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Проучването разкрива, че динамичната музика може да насърчи рисково шофиране
Приликата между него и фронмена на Rammstein от години е хит в социалните мрежи
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Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Учители, лекари, чужденци и дори роднини се хвърлят в битката за 30 000 евро
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Международни звезди и нови рок надежди излизат на сцената на 12 и 13 септември
BEERфестът продължава и днес с музикална програма, посветена на рок музиката
Майкъл Джексън, д-р Албан и старите микстейпове вече стоят редом с винила в новата мания по физическата музика
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
Шон Оно Ленън и дългогодишната му партньорка Шарлот Кемп Мюл си имат син
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Judas Priest изнесе нов урок по хеви метъл у нас
Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Пр...
Метал легендите идват с „Faithkeepers“