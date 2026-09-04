Музика, енергия и незабравими емоции на „Джаз Арт Казанлък“

Втората концертна вечер от програмата на „Джаз Арт Казанлък“, част от „Празници в Долината на тракийските царе“, събра любителите на живата музика под открито небе.



На сцената публиката посрещна казанлъшката група АФТЪРШОК,а след тях и АКАГА, които превърнаха вечерта в истински празник на музиката, изпълнен с енергия, настроение и много аплодисменти.



Изненадите продължават и утре. Очакваме ви още от 11:00 часа, когато част от „Винария 2026“ ще бъде шеф Андре Токев. Предстоят още кулинарни изкушения, музика, настроение и много приятни срещи.