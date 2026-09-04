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Музика, енергия и незабравими емоции на „Джаз Арт Казанлък“

Изненадите продължават и утре

Музика, енергия и незабравими емоции на „Джаз Арт Казанлък“
04 сеп 26 | 22:03
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Никол Симова

Втората концертна вечер от програмата на „Джаз Арт Казанлък“, част от „Празници в Долината на тракийските царе“, събра любителите на живата музика под открито небе.

На сцената публиката посрещна казанлъшката група АФТЪРШОК,а след тях и АКАГА, които превърнаха вечерта в истински празник на музиката, изпълнен с енергия, настроение и много аплодисменти.

Изненадите продължават и утре. Очакваме ви още от 11:00 часа, когато част от „Винария 2026“ ще бъде шеф Андре Токев. Предстоят още кулинарни изкушения, музика, настроение и много приятни срещи.

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Автор Никол Симова
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