„Мисия учител“ – признание към хората, които първи повеждат децата към знанието

В навечерието на новата учебна 2026/2027 година кметът на Община Казанлък Галина Стоянова се срещна с директорите на училищата и учителите на първи клас от общината. Тържествената среща „Мисия Учител“ се състоя на 14 септември в залата на Художествена галерия – Казанлък и Исторически музей „Искра“.



Тържествената среща започна с песента „Отново е 15 септември“ в изпълнение на възпитаниците на Школа „Орфей“ при НЧ „Възродена Искра – 2000“ – Казанлък, с вокален педагог Мариана Мъгева. Специално участие в празничната програма взеха и първокласничките Ирина Игнатова и Жанета Тодорова, които изпълниха стихотворението „Учителят“.



Музикалната програма продължи с децата от вокално студио „Искрица“ при НЧ „Искра – 1860“ – Казанлък, с ръководител Стефка Денева, които изпълниха песните „Родина“ и „Зелените поля на моя роден дом“.



Церемонията бе водена от заместник-кмета на Община Казанлък с ресор „Образование“ Сребра Касева, която постави акцент върху особено важната роля на първия учител.



Тази година училищния праг в общината ще прекрачат близо 600 първокласници в 32 паралелки, които ще бъдат посрещнати от 63 учители на първи клас.



„Днешната среща не е просто протоколно събитие. Тя е израз на нашето уважение към вашия труд. Защото да си учител не е просто професия, а мисия“, подчерта Сребра Касева.



Кметът Галина Стоянова поздрави учителите и директорите и сподели личен спомен за първата учителка на своето дете, показвайки колко силен и траен може да бъде отпечатъкът на първия учител в живота на едно дете.



„Ето такива вълшебници сте вие, учителите на първи клас. Първо успявате да стигнете до сърцето на всяко дете, да го гушнете, да го приберете при себе си като майчица и да му дадете възможност да полети, да разгърне крилцата си“, каза Галина Стоянова.



Кметът акцентира и върху инвестициите на Община Казанлък в образованието и модерната материална база, като подчерта, че целта е учителите да имат необходимите условия, за да се посветят на най-важната си задача – децата.



Тя подчерта, че до края на следващата година всички училища, детски градини и ясли в общината ще бъдат обновени.



В рамките на „Мисия Учител“ бяха връчени поздравителни адреси и символични подаръци на учителите на първи клас.



Събитието завърши с благодарност към всички директори и учители за тяхната всеотдайност и с пожелание за здрава, спокойна и успешна учебна година.



УСПЕШНА УЧЕБНА 2026/2027 ГОДИНА!



