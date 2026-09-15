Най-специален бе денят за първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг и чуха звънеца, поставяйки началото на своето пътешествие в света на знанието.
Празникът бе двоен – официално бе открит и новият физкултурен салон на училището, превърнал се в реалност след дългогодишна мечта на ученици и учители.
Сред официалните гости бяха кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова и заместник-кметът г-жа Сребра Касева.
В своето обръщение към учениците кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова им пожела да бъдат здрави, силни и уверени и смело да вървят по пътя на знанието, следвайки своите мечти.
Тя се обърна и към родителите, бабите и дядовците с призив да бъдат до децата, да ги възпитават в уважение към училището и учителите, защото именно днешните деца са бъдещето на България и от тях зависи каква ще бъде страната ни утре.
С песни и танци празничното настроение допълниха вокална група „Усмивки“ и мажоретният състав на училището.
Кулминацията бе тържественото прерязване на лентата от г-жа Галина Стоянова и директора на ОУ „Мати Болгария“ г-жа Боряна Попова.
Новият салон е още една важна стъпка към модерна училищна среда, в която децата могат да учат, спортуват, развиват своите таланти и да мечтаят.
Честита нова учебна година! На добър час!
ОУ „Мати Болгария“ в Казанлък посрещна учебната година с нов физкултурен салон
С много усмивки, вълнение и празнично настроение ОУ „Мати Болгария“ посрещна учениците си за началото на учебната 2026/2027 година
Най-специален бе денят за първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг и чуха звънеца, поставяйки началото на своето пътешествие в света на знанието.
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