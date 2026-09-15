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ОУ „Мати Болгария“ в Казанлък посрещна учебната година с нов физкултурен салон

С много усмивки, вълнение и празнично настроение ОУ „Мати Болгария“ посрещна учениците си за началото на учебната 2026/2027 година

ОУ „Мати Болгария“ в Казанлък посрещна учебната година с нов физкултурен салон
15 сеп 26 | 14:25
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Никол Симова

Най-специален бе денят за първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг и чуха звънеца, поставяйки началото на своето пътешествие в света на знанието.

Празникът бе двоен – официално бе открит и новият физкултурен салон на училището, превърнал се в реалност след дългогодишна мечта на ученици и учители.

Сред официалните гости бяха кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова и заместник-кметът г-жа Сребра Касева.

В своето обръщение към учениците кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова им пожела да бъдат здрави, силни и уверени и смело да вървят по пътя на знанието, следвайки своите мечти.

Тя се обърна и към родителите, бабите и дядовците с призив да бъдат до децата, да ги възпитават в уважение към училището и учителите, защото именно днешните деца са бъдещето на България и от тях зависи каква ще бъде страната ни утре.

С песни и танци празничното настроение допълниха вокална група „Усмивки“ и мажоретният състав на училището.

Кулминацията бе тържественото прерязване на лентата от г-жа Галина Стоянова и директора на ОУ „Мати Болгария“ г-жа Боряна Попова.

Новият салон е още една важна стъпка към модерна училищна среда, в която децата могат да учат, спортуват, развиват своите таланти и да мечтаят.

Честита нова учебна година! На добър час!


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Автор Никол Симова
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