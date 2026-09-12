Официално бе открита обновената сграда на Дом за стари хора № 3 в Казанлък
Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
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Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на всички, които ще живеят и работят в обновения дом бе отслужен от отец Иван
В края на срещата Галина Стоянова и Ян Индрих си размениха символични подаръци като знак на уважение и добронамереност
В срещата участваха кметовете на общините от област Стара Загора, министърът на енергетиката Ива Петрова и народни представители от 27-и Старозагорски...
Онлайн среща между представители на Община Казанлък и испанския град Хатива очерта следващите стъпки към официалното побратимяване на двата града
„Историческият музей „Искра“ заема достойно място в българската култура и не отстъпва по значение на националните институции. В съкровищницата си той...
Нужна е промяна в политиките на държавата, за да бъде защитена българската роза, заяви държавният глава на Празника на розата
Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027
От 11 до 15 май 2026 г. в Археокомплекс „Долината на тракийските царе” се провежда международно обучение на тема „Изготвяне на планове за управление з...
Събитието премина с много емоции, сълзи на щастие и признателност
Кметът приветства участниците и подчерта, че подобни срещи са важни
Нов модерен STEM кабинет с възможност за звукозапис и медийно творчество беше открит в училището в Овощник
На три различни точки на връх Шипка, ще се представят българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности
Всички присъстващи изразиха безапелационна подкрепа за инициативата за регистрация на Розовата долина, като нематериално културно наследство към ЮНЕСК...
Основната цел на дейността на комисията е ранната намеса, превъзпитанието и ограничаването на рисковото поведение сред децата и младежите в общината
Като жест на внимание и подкрепа към семействата в първите месеци от отглеждането на децата им
Скъпи съграждани,в навечерието на Новата 2026 година отправям към вас най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.Изпращаме година, изпълнен...
Залата се изпълни с музика, аплодисменти и детска радост
Подкрепата за семействата с новородени е част от политиката на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова
Доброволното формирование на общината редовно участва в състезания и демонстрации и печелят призови места на национално ниво