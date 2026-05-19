Кметът Галина Стоянова връчи стипендии на Цариците на Розата за 2026 г.

Кметът Галина Стоянова връчи днес стипендии от името на Община Казанлък на Царица Роза 2026 Деница Малчева и двете ѝ подгласнички Йоана Мицева и Анжела Иванова.



Наградите са еднократни и се връчват за поредна година. По думите на Стоянова те са жест на подкрепа и признание към ролята на момичетата като посланици на Казанлък и Долината на розите.



Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера.



Цариците разказаха за бъдещите си планове – къде възнамеряват да продължат обучението си, какво ги вълнува и мотивира в този важен етап от живота им.



Галина Стоянова им пожела успех на предстоящите държавни зрелостни и кандидат-студентски изпити. Тя изрази увереност, че цариците ще се справят достойно както в обучението си, така и в ролята на представителки на Казанлък в България и по света.





