„Блясък в движение“ - първата среща на Царица Роза с обществото беше подкрепена от спортните клубове на Казанлък

Днес, 17 май, по повод Деня на българския спорта, площад „Севтополис“ в Казанлък се превърна в сцена на красота, младост и спортен дух по време на впечатляващия флашмоб „Блясък в движение“.



Събитието бе първата официална среща на Царица Роза 2025 и нейните подгласнички с обществеността, а спортните клубове на Казанлък застанаха зад тях с подкрепа, енергия и вдъхновение.



Над 300 млади спортисти от различни клубове се включиха в инициативата, превръщайки централния площад в истински празник на активния начин на живот и общността.



По време на флашмоба Царица Роза и подгласничките ѝ официално поставиха началото на своята кауза „Не на агресията в интернет“, отправяйки послание за повече уважение, толерантност и доброта в онлайн пространството. Каузата бе подкрепена от десетки млади хора, треньори, родители и граждани, които се включиха в инициативата и аплодираха посланието на младите момичета.



Участие взеха клуб по спортни танци „Киара – Н“, КСТ „Роза“, ФК „Казанлък“, ФК „Розова долина“, Баскетболен клуб „Розова долина“, Волейболен клуб „Казанлък“, спортен клуб „Кентавър“, клуб по художествена гимнастика „Розова долина“, клуб по стрелба с лък „Raptor Archery“, клуб по плувни спортове „Антимспорт“, спортен клуб по атлетика „Пендарева“, „Аргус ММА“, „Брадърс ММА“, клуб по карате „Шори Доджо“ и други спортни организации от града.



Младите спортисти впечатлиха публиката с талант, дисциплина и силен отборен дух, а атмосферата на площад „Севтополис“ се превърна в истински празник на спорта, красотата и добрите каузи.



„Блясък в движение“ се превърна в символично начало на пътя на новата Царица Роза и нейната мисия да обединява младите хора около позитивни послания, активен начин на живот и повече доброта – както в обществото, така и в дигиталното пространство.

