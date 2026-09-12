Младежкият рок концерт „Жица под липите 2“ ще се проведе с благотворителна кауза
Концертът е възможност младите музиканти да представят своя талант, а публиката да стане част от инициатива, която съчетава силата на музиката със съп...
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Концертът е възможност младите музиканти да представят своя талант, а публиката да стане част от инициатива, която съчетава силата на музиката със съп...
Община Казанлък призовава за отговорно поведение на водачите, пешеходците и пътниците
И победи Циципас в София
„Блясък в движение“ се превърна в символично начало на пътя на новата Царица Роза и нейната мисия да обединява младите хора
Възстановява легендарна църква
В турнира ще вземат участие отбори от шест бургаски училища
Това е кауза, не политика, каза Николай Попов
Обучение за безвъзмездно кръводаряване подготви млади посланици в подкрепа на живота
Нито едно дете не бива да спи на улицата
Символът на държавността не бива да изглежда по този начин, пише Ерджан Ебатин
Нека всички заедно оставим следа за децата, призовават организаторите в Стара Загора
Милена, Пейо Пеев, Росица Ганева са сред изпълнителите в „Концерти с кауза“
Депутатът Ангел Славчев връчи наградата за Кауза
Сред по-мащабните каузи са засаждане на близо 1300 дръвчета в Новата гора на София-2 и облагородяване на местността Златните мостове във Витоша
Със събраните 16 793 лв. са закупени 7 софтуера за комуникация и 7 лаптопа, обяви омбудсманът Иванка Сотирова
Информационната кампания ПромениKартинката привлича все повече съмишленици в каузата за опазване на околната среда от замърсяването с фасове и други о...
Филмът е във връзка с благотворителна кампания на принца
Зрителите видяха новата поредица видеа на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, посветени на каузата зад ПромениКартинката, и премиерата на филма „Блу...
Тръгна от НИМ и приключи пред Народното събрание
От днес до 27 октомври клиентите на компанията могат да подкрепят социално значими проекти, докато пазаруват