Гришо направи шоу и тенис от световна класа

Най-добрият български тенисист Григор Димитров постигна емоционална победа над гръцката звезда Стефанос Циципас в грандиозен демонстративен мач пред почти пълните трибуни на столичната зала „Арена 8888“. Двубоят „Postbank Tennis Gala“, организиран по повод 35-ия рожден ден на Пощенска банка, премина под патронажа на Илияна Йотова и събра елита на държавата, предаде БТА.

Българинът триумфира със 6:3, 1:6, 10-7 в среща, която предложи както тенис на най-високо ниво, така и незабравими забавни моменти. Единият от тях наелектризира публиката, когато по време на решителния тайбрек двамата бивши номер 3 в световната ранглиста дадоха ракетите си на деца от подавачите на топки, които изиграха няколко разигравания под бурните аплодисменти на феновете.

Обрати на корта и шампионски тайбрек

Димитров започна прецизно и си осигури първия сет с 6:3 след единствен, но решителен пробив в осмия гейм. Във втората част обаче Циципас вдигна оборотите, реализира два брейка и бързо изравни резултата след убедителното 6:1. Всичко се реши в атрактивния шампионски тайбрек до 10 точки, където Григор поведе с 8:5 и хладнокръвно затвори мача в своя полза.

След края на шоуто двамата тенисисти бяха наградени със специални купи, връчени им лично на корта. Официалната ложа бе изпълнена с високопоставени гости, сред които председателят на Народното събрание Михаела Доцова, заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и други държавници.

Тенис с кауза и сълзи от щастие

Освен спортен празник, събитието имаше и силен благотворителен характер. Част от събраните средства от билети и спонсорства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“, като ще се насочат директно към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти в България.

„Всеки минава през различни моменти, но тези са моментите, които са най-важни за мен. Да видя подкрепата означава много за мен, за България. Винаги съм бил горд българин. Благодаря ви, че споделяте тези моменти с мен. Благодарен съм на спонсорите, благодаря на Стефанос, че сподели тази вечер. Днес е може би най-щастливият ми ден от много време насам“, сподели развълнуваният Димитров. След емоционалната си реч той остана дълго на корта, за да раздаде автографи и да се снима със стотиците чакащи го деца.

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