Григор Димитров: Никога не съм имал нормални условия за тенис в България

Най-успешният български тенисист на всички времена Григор Димитров направи едно от най-искрените си признания. Не за победи, титли или съперници, а за България. Преди демонстративния двубой със Стефанос Циципас в „Арена 8888“ той каза думи, които звучат като диагноза за българския спорт:

„Никога не съм имал нормални условия в България за тенис.“

Изречението прозвуча спокойно, без обвинения и без патос, но тежестта му трудно може да бъде пренебрегната. Защото идва от човек, който достигна №3 в световната ранглиста, спечели Финалите на ATP и години наред беше сред лицата на световния тенис.

Пътят към върха без собствен дом

Историята на Григор Димитров често се представя като приказка за талант и труд. Зад нея обаче стои друга реалност – тази на едно момче от Хасково, което много рано е принудено да търси условия за развитие извън България.

Още като юноша той напуска страната, за да тренира в академии в чужбина, защото тук липсват достатъчно модерни бази, професионални центрове и инфраструктура, сравнима с тази в големите тенис сили.

По думите му този проблем не е останал в миналото.

„Продължаваме да нямаме инфраструктура с нормални кортове и фитнес. Жалкото е, че имаме традиции и талантливи деца, които идват след нас“, заяви Димитров.

Общата съдба на Балканите

До него на пресконференцията бе гръцката звезда Стефанос Циципас. Макар Гърция да разполага с повече турнири и инвестиции през последните години, и той признава, че тенисът трудно се конкурира с футбола и баскетбола в региона.

„Винаги съм се възхищавал на Григор. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите държави тенисът никога не е бил спорт номер едно“, каза Циципас.

Думите му показват, че успехът на двамата не е резултат от изградени национални системи, а преди всичко от личен талант, семейна подкрепа и огромни усилия.

Благотворителен мач с мисия

За Димитров демонстративният мач в София има далеч по-голям смисъл от спортното зрелище. Той е организиран в подкрепа на неговата фондация, която подпомага развитието на млади български таланти.

„Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството. Това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца“, призна тенисистът.

Желанието му е подобни благотворителни събития да се превърнат в традиция и всяка година да събират средства за бъдещите шампиони на България.

Поглед към тревния сезон

След края на участието си в София Григор ще насочи вниманието си към тревните турнири. Той планира участие на „Чалънджър“ в Дъблин и на турнира ATP 250 в Майорка, като основната му цел е да натрупа игрова практика.

Самият той призна, че все още не знае дали ще получи „уайлд кард“ за „Уимбълдън“.

„За мен най-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните мачове и победи“, каза българинът.

Независимо как ще продължи сезонът му, едно е сигурно – думите на най-добрия български тенисист поставят тема, която от години чака своето решение. Защото талантите не се раждат в модерните спортни комплекси, но без тях много от тях никога не достигат върха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com