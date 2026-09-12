Гришо проговори за България. Каза тъжната истина
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
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Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
Митко беше звездата на Световния отбор в благотворителен мач на УНИЦЕФ Димитър Бербатов отново блесна на „Олд Трафорд", където игра в продължение на...
Легенди на Мексико биха с 2:0 Ицо и компания от "Барса" Христо Стоичков почете своя приятел и треньор Йохан Кройф със символа на Холандия - лалета. Т...
Ветерани от ЦСКА ще играят на благотворителен футболен мач в пернишкото село Драгичево. Срещата е с цел да се наберат средства за подпомагане на бивш...
Четирима футболисти от „А" националния отбор се включиха в демонстративен мач в подкрепа на борбата срещу зависимостите сред младите хора в България....
Григор Димитров ще играе срещу Рафаел Надал в благотворителното събитие "Марин и приятели". Проявата се организира от Марин Чилич в сътрудничество с M...
София. От днес в официалния магазин на ПФК Левски на ул. „Тодорини кукли" №47 ще се продават билети за благотворителния мач в подкрепа на баскетболния...
Благоевград. Дъждът не успя да попречи на благородната кауза на жителите на община Симитли - „Да помогнем на Боби". Футболното дерби на Югозападната „...
Истински звездопад ще има на "Селтик парк" в Глазгоу на 8 септември по време на срещата, посветена на Стилиян Петров. В срещата, която е с благотвори...
Звездата игра на благотворителен мач в Бургас
Бургас. Българската звезда Димитър Бербатов ще се изправи пред легендата на английската Висша лига Джибрил Сисе в благотворителен мач в Бургас. Срещат...
София. Легендите на българския национален отбор и ветерани от "Астън Вила" ще играят в благотворителен мач в чест на бившия капитан на България и бъде...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) закупи 1000 билета за грандиозното шоу, което се подготвя с благотворителна цел на националния стадион „Васи...