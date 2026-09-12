Гришо проговори за България. Каза тъжната истина
Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
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Най-добрият ни тенисист разби мита за звездния път и поиска повече грижа за младите таланти
Гордеем се с вашия успех. Продължавайте уверено напред по своя път, заяви спортният министър
15 нови участници се включват в платената стажантска програма Summer’s Cool 2025, част от глобалната инициатива Nestlé Needs YOUth
Музикантите обявиха как ще стане това
Компанията е единственият телеком партньор на петото издание на програмата Mentor the Young
Специални награди за подкрепа на млади таланти
Лудогорец (2009), Пирин (2010) и Талант (2011) взеха призовете от детския турнир по футбол
Вход свободен за пореден път
Първото издание на „Благоевград БГ Voice“ обединява вокална и вокално-инструментална поп, рок и джаз музика
Младите дизайнери изработиха специално за нея прекрасна рокля за абитуреентския бал.
От 15 до 19 юли 2019 г. в японския град Фукуока – град в Южна Япония, административен център на префектура Фукуока, на остров Кюшу, на брега на проток...
Участниците в държавното първенство до 12 г., което се провежда на кортовете на ТК "Дема", отправиха специален видео поздрав към Цвети Пиронкова, коят...
Световната шампионка по джаги Екатерина Атанасова отличи младите таланти, победители и призьори в конкурса на тема „Аз и спортът". Проектът „Алтер Спо...
Тренираме паметта им, а не мисленето, казва акад. Петър Кендеров Как се подпомагат и развиват младите таланти. Акад. Петър Кендеров от БАН, който о...
Най-добрите млади фехтувачи от 18 страни ще участват в турнира „Сабята на Етрополски" - кръг от европейската купа за кадети, момчета и момичета (индив...
Рокфестивал за млади таланти ще разтресе Бургас тази събота. В него могат да участват и изгряващи попзвезди. Рокаджиите ще забият точно в 18.00 часа н...
Десетки невръстни претенденти за шоуто се явиха на кастинга във Враца
Благоевград. ОФК „Вихрен" – Сандански организира изпити за талантливи малки футболисти. Отборът, който се подвизава в Югозападната „В"-група, се нужда...
Велико Търново. Статуетка от планински кристал, в който е вплетена триизмерна роза е голямата награда от конкурсът за млади певчески талант в Павлик...