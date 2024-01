Yettel подкрепя кариерното развитие на млади таланти със серия от събития

Yettel ще подкрепи кариерното развитие на участниците в петото издание на Mentor the Young. Компанията е генерален партньор на инициативата и през януари ще организира поредица от събития, с които ще предизвика младите таланти и ще ги срещне със света на телекомуникациите.

Началото ще постави нетуъркинг събитие, на което Yettel ще бъде домакин и което ще събере около 150 ментори и ментита. То ще бъде посветено на устойчивото развитие и ще покаже как телекомът прилага своите ESG политики и развива бизнеса си отговорно и с грижа за хората и околната среда.

Втората среща с участниците в Mentor the Young ще бъде по време на уебинар на тема „Управление на кариерата“. В него представител на Yettel ще разкаже с какво секторът може да бъде атрактивен за младите.

Кулминацията ще бъде в края на януари, когато мобилният оператор ще предизвика младежите с бизнес симулация по конкретен бизнес казус. Участниците ще бъдат разделени на отбори и ще имат на разположение няколко часа, в които да разработят своите идеи и да ги представят.

Yettel е единственият телеком партньор на петото издание на Mentor the Young. В него участват общо 530 менторски двойки, като за младежите е разработена динамична образователна програма с над 45 организирани събития, сред които обучения, нетуъркинг събития, бизнес симулации, менторски и координаторски срещи. Традиционно инициативата свързва активни и амбициозни млади хора от 18 до 25- годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи.

Партньорството на Yettel с Mentor the Young отразява ангажимента на телекома да подкрепяYett кариерното и личностно развитие на младите хора. От 2016 г. до днес компанията провежда своята стажантска програма Hub by Yettel. В нея студенти и млади специалисти работят по ключови проекти в рамките на година, като имат реалната възможност да продължат развитието си в телекома и след края на програмата. От началото на Hub by Yettel до днес 83% от стажантите са останали на постоянна позиция.

Важен фокус компанията поставя и върху менторството. През изминалата година телекомът проведе пилотното издание на програмата „Ментор до теб“. В продължение на няколко месеца хора на високи ръководни позиции споделяха своя опит със свои млади колеги, помагайки им да израснат и да постигнат своите цели.

